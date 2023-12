Les obres del carril bici Sabadell-Terrassa duraran uns sis mesos

Les obres per fer el carril bici entre Sabadell i Terrassa es s’han pogut adjudicar de nou, per segona vegada, en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns. El procediment es va haver de repetir després que l’octubre passat la primera empresa adjudicatària va renunciar a inciar les obres al·legant l’increment dels costos materials, segons va informar l’Ajuntament. Un cop comencin, es preveu que les obres durin sis mesos i estiguin enllestides l’any que ve.

Ara, els treballs de connexió amb bici i a peu entre les dues capitals del Vallès Occidental s’han adjudicat a Asfaltos Barcino SL per uns 601.000 euros, pràcticament el mateix pressupost que en la primera adjudicació. La inversió està finançada pels fons europeus Next Generation.

El projecte es construirà a la carretera N-150, tindrà una longitud d’1,2 km i serà segregat, de manera que quedarà separat de la calçada per garantir la seguretat dels usuaris.

La via ciclable a la vorera sud de la carretera de Terrassa (N-150), entre la ronda de Jean Monnet i la ronda Oest, i a la vorera nord, entre la ronda Oest i el límit del terme municipal terrassenc, a l’altura dels Mossos d’Esquadra.

Aquest carril bici permetrà connectar amb el que ja hi ha a la ronda de Jean Monnet (Can Gambús). També es fa amb la intenció de facilitar l’arribada amb mobilitat sostenible a la zona de la mancomunitat, en què hi ha l’Institut Castellarnau, les seus dels Mossos d’Esquadra i el Consell Comarcal del Vallès Occidental i MercaVallès. Per la seva banda, Terrassa també construeix el carril bici des de l’avinguda de Madrid fins al Complex Central del cos de Mossos d’Esquadra.

Millores en la il·luminació

Les obres també contemplen incloure més llum al traçat per facilitar els desplaçaments dels ciclistes. Així, es preveu modificar i ampliar la xarxa d’enllumenat que hi ha ara i afegir una marquesina per a una parada d’autobús.