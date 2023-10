El carril bici de Sabadell a Terrassa s’endarrerirà per problemes administratius

Contratemps en la construcció d’un carril per a bicicletes i vianants entre Sabadell i Terrassa per la N-150. L’empresa adjudicatària ha renunciat a fer les obres, “al·legant pujada del cost del material”, segons fonts municipals. El procediment administratiu, per tant, s’endarrerirà, i el temps d’afectació dependrà de si en la pròxima setmana es pot adjudicar a les altres empreses que hi havien optat o si, d’altra banda, s’ha de declarar desert el procediment i iniciar-lo de nou. Si es pot adjudicar a una altra empresa que hagi optat al concurs públic, l’entrebanc se solventarà més ràpid que no pas si s’ha de repetir. El passat dilluns, la Junta de Govern Local va anul·lar la primera adjudicació després que la companyia adjudicatària no formalitzés el contracte.

El pressupost d’adjudicació és de poc més de 603.500 euros i l’encàrrec estableix que les obres es facin en sis mesos. El projecte preveu construir una via ciclable a la vorera sud de la carretera de Terrassa (N-150), entre la ronda de Jean Monnet i la ronda Oest, i a la vorera nord, entre la ronda Oest i el límit del terme municipal terrassenc, a l’altura dels Mossos d’Esquadra.

Aquest carril bici permetrà connectar amb el que ja hi ha a la ronda de Jean Monnet (Can Gambús). També es fa amb la intenció de facilitar l’arribada amb mobilitat sostenible a la zona de la mancomunitat, en què hi ha l’Institut Castellarnau, les seus dels Mossos d’Esquadra i el Consell Comarcal del Vallès Occidental i MercaVallès. Per la seva banda, Terrassa també construeix el carril bici des de l’avinguda de Madrid fins al Complex Central del cos de Mossos d’Esquadra.

Les obres també contemplen incloure més llum al traçat per facilitar els desplaçaments dels ciclistes. Així, es preveu modificar i ampliar la xarxa d’enllumenat que hi ha ara i afegir una marquesina per a una parada d’autobús.

No és el primer cop

Des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19, el març del 2020, l’Ajuntament ha patit diversos endarreriments atribuïts a problemes de subministrament de materials i a l’increment dels costos de tots els sectors, situació que es va agreujar amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna, el febrer del 2022. El cas d’aquest carril bici no és únic i, per exemple, la construcció del Portal Sud (4,4 milions d’euros) es va adjudicar en una segona licitació; les obres de la fase 3 del parc de les Aigües -pressupostades en 3,6 milions d’euros- es van adjudicar a la tercera vegada; i, les obres de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, a l’antiga escola Jean Piaget, es troben aturades des de l’octubre del 2020, a l’espera que es puguin adjudicar també en una tercera licitació.