Obres del Portal Sud de Sabadell: què s’hi farà i quan?

Les obres del Portal Sud de Sabadell, el nou accés entre la ciutat i la C-58, tiren endavant. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimarts l’adjudicació de la primera fase de les obres, que suposarà la construcció d’una gran rotonda de 90 metres de diàmetre, amb dos carrils de circulació i quatre ramals, a tocar de la riera de Can Feu.

L’obra suposarà la creació d’un nou accés d’entrada i sortida de la ciutat per la Gran Via, i també servirà per enllaçar a través d’una rotonda el polígon Sud-oest i el de Sant Pau de Riu-sec. El Portal Sud es planteja com la solució a l’accés degradat entre l’autopista C-58 i la Gran Via, que avui acaba en un cediu al pas, per on passen més de 20.000 cotxes cada dia.

El Portal Sud havia topat amb molts entrebancs administratius des de l’inici. Va implicar la cessió d’uns terrenys adjacents a l’Aeroport de Sabadell que eren propietat d’Aena i d’un llarg tràmit d’adjudicació perquè cap empresa constructora s’havia volgut fer càrrec de les obres fins ara per la pujada dels preus dels materials, un problema que s’ha produït en altres equipaments projectats per l’Ajuntament.

Per fer-se la idea de la complexitat de l’obra, el Portal Sud està previst des de fa una dècada, es va projectar en el mandat anterior (2015-2019) i fins ara no s’havien pogut culminar els tràmits per construir-lo. “Després de tres anys treballant-hi, podem dir que l’obra començarà. És una gran notícia per a Sabadell”, afirma la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

Què s’hi construirà?

El Portal Sud és una infraestructura de nova creació. Implicarà construir una rotonda de 90 metres de diàmetre, que enllaçarà amb la carretera de Bellaterra, la C-58 i el polígon industrial a través del carrer Costa i Déu. El projecte preveu un nou accés directe elevat en la ciutat i la Gran Via i una entrada i sortida noves des de l’autopista, que creuaran la riera de Can Feu amb un viaducte.

En una segona fase de les obres, amb un pressupost estimat d’1,8 milions d’euros, es reforçarà el col·lector de la riera de Can Feu, a banda de construir una nova rotonda als carrers de Víctor Balaguer i Costa i Deu. La Junta de Govern, de moment, ha aprovat el projecte constructiu.

Quan començaran les obres?

És la gran pregunta. El calendari de l’Ajuntament s’ha desplaçat al primer trimestre del 2023, després d’una dècada de tramitacions i d’una adjudicació de les obres fallida. L’adjudicació dels treballs per 4,9 milions d’euros a Copcisa hauria de permetre que, si res no falla, comencin els treballs en qüestió de mesos.

Quant costarà?

La primera fase de les obres, que representa el gran gruix de les actuacions, tindrà un cost de 4.892.000 euros. La segona fase en què es preveu intervenir sobre el polígon Sud-oest costarà uns 1,8 milions d’euros més. El Portal Sud serà cofinançat entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que aporta un 40% del pressupost de l’obra.