El Govern català preveu aprovar aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat per al 2024 en un Consell Executiu extraordinari. L’executiu que presideix Pere Aragonès ha tancat un acord amb el PSC per als comptes d’aquest any però no en té prou per poder tirar-los endavant al Parlament. Com a mínim els comuns s’hi haurien d’abstenir.

El document acordat entre Esquerra Republicana i els socialistes inclou diferents partides que, de tirar endavant, tindran impacte directe en l’àmbit local, des d’un punt de vista comarcal i sabadellenc. Així, entre els grans projectes hi ha dues reivindicacions encallades en els darrers anys al territori.

Millores en la mobilitat vallesana

D’una banda, estableix per escrit el compromís de “contractar un estudi de viabilitat del projecte ferroviari del túnel d’Horta de Cerdanyola del Vallès i que analitzi també altres opcions per millorar la connexió del Vallès amb Barcelona per la part nord de la capital catalana en sentit ampli”.

El túnel d’Horta és un antic projecte viari previst pel Pla General Metropolità (PGM) de l’any 1976 que havia d’unir el barri barceloní d’Horta amb Cerdanyola del Vallès a través d’una autovia de dos carrils per sentit travessant la Serra de Collserola.

De fet, entitats econòmiques i administracions públiques del Vallès han exigit en els últims anys la construcció de la infraestructura abans del 2030. Representació de l’empresariat –Cambra de Sabadell i Pimec–, dels sectors educatiu i sanitari –UAB, Parc Taulí– i sis ajuntaments vallesans, entre els quals hi ha el de Sabadell, van fer un front comú el 2022 per reclamar la construcció d’un nou túnel ferroviari dels FGC en un manifest conjunt.

L’Hospital Ernest Lluch

De l’altra banda, en l’apartat d’actuacions al territori, queda fixada la voluntat de licitar el projecte constructiu del nou Hospital Ernest Lluch a Cerdanyola del Vallès, en el moment que l’Ajuntament cedeixi el solar al Servei Català de la Salut.

A finals de gener, el consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la construcció del nou hospital de proximitat del Vallès Occidental -Ernest Lluch- un equipament que està previst que es construeixi a la confluència dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.

El nou dispositiu, una reivindicació històrica a la comarca, serà un centre d’alta resolució per a les patologies més prevalents i de complexitat baixa i moderada. Segons va precisar el Departament de Salut en un comunicat fa un mes, tindrà consultes per a atenció especialitza, gabinets per a proves diagnòstiques i quiròfans per a cirurgia ambulatòria. També oferirà atenció urgent, rehabilitació i servei de diagnòstic per la imatge.

Altres actuacions vallesanes

L’acord entre les dues formacions també inclou actuacions locals en municipis vallesans com Castellar del Vallès, amb la incorporació d’una partida destinada a les obres de millora a l’edifici de l’Escola Emili Carles-Tolrà de la vila.

En l’àmbit judicial, s’apunta la necessitat d’implementar 25 unitats judicials noves a Catalunya, condicionades al fet que l’Administració de l’Estat adopti les mesures necessàries per desenvolupar-les, incloent-hi el finançament per al personal de l’Administració de Justícia. En aquest sentit, traslladar al Govern de l’Estat la prioritat de crear els següents òrgans judicials per pal·liar el dèficit històric existent a Catalunya, amb un nou jutjat de 1a instància i instrucció a Cerdanyola.

També es preveu destinar 100 milions d’euros fins al 2026 per iniciar les obres i operacions necessàries per al desenvolupament del Catalunya City a l’Edifici de Turbines de Catalunya Media City i al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.

En l’àmbit sanitari, es contempla també redactar el pla funcional d’un nou hospital comarcal que doni servei a les poblacions de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.

Un altre dels punts és fer un estudi informatiu de la variant Sud de Sentmenat i la construcció d’una residència de gent gran a Ripollet que esdevingui un referent d’atenció centrada en la persona, aprofitant fons Next Generation i complementant-los suficientment per fer viable la inversió.

Tot plegat, però, està supeditat al sí o l’abstenció dels comuns. Sobre aquesta qüestió, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha expressat la seva voluntat de sumar En Comú Podem i Junts en un acord que, com ha destacat la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, no té “ni un euro” per al projecte del Hard Rock, un dels punts de controvèrsia.