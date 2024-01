Pas endavant per construir l’hospital de proximitat del Vallès Occidental

El consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment aquest dimarts la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la construcció del nou hospital de proximitat del Vallès Occidental, un equipament que està previst que es construeixi a la confluència dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.

El nou dispositiu, una reivindicació històrica a la comarca, serà un centre d’alta resolució per a les patologies més prevalents i de complexitat baixa i moderada. Segons precisa el Departament de Salut en un comunicat, tindrà consultes per a atenció especialitza, gabinets per a proves diagnòstiques i quiròfans per a cirurgia ambulatòria. També oferirà atenció urgent, rehabilitació i servei de diagnòstic per la imatge. Així mateix, per cobrir les necessitats del territori en atenció intermèdia, comptarà amb places d’hospital de dia i llits per a pacients de llarga estada, convalescència, cures pal·liatives i subaguts.

Impacte en el Taulí

En clau local, l’hospital atendrà una àrea formada per 180.000 habitants corresponent a cinc poblacions: Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès. La gestió correspondrà al Consorci Sanitari del Parc Taulí, que veuria com es descongestionaria la situació a l’equipament sabadellenc.

La modificació de planejament, a més, inclou la transformació de l’N-150, nous espais verds i la construcció d’un barri a l’entorn de l’hospital amb noves places, equipaments, habitatges, botigues i activitats terciàries.

Amb l’aprovació definitiva de la modificació del PGM, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, s’iniciaran els tràmits per cedir els terrenys al Servei Català de la Salut i per convocar el concurs de redacció del projecte. La previsió és engegar el concurs el 2025.