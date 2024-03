Sabadell, cementiri d’una trentena d’avions

Entre els 48 aeroports de la xarxa d’Aena, entre els quals el de Sabadell, hi ha abandonades 95 aeronaus. D’aquestes, més d’un 30% es troben a la ciutat –segons fonts d’Aena, una trentena– essent un dels aeròdroms de l’Estat espanyol amb un nombre més elevat d’avions abandonats.

A finals del 2023, el Govern d’Espanya va fer públiques les xifres i el procediment que s’ha de seguir en aquests casos, on a excepció dels casos en què l’aeronau estigui immers en un procediment de caràcter legal (embargament, concurs de creditors, procés judicial…), l’empresa aeroportuària intenta localitzar el propietari perquè retiri l’aeronau, i en cas que les gestions no arribin a bon port, s’inicien els tràmits per promoure la declaració legal d’abandonament, seguint la llei de navegació aèria.

Centrant-nos en l’aeroport sabadellenc, les aeronaus es troben localitzades en una zona perfectament delimitada, situada al sud de la infraestructura aeronàutica, a tocar de Barberà del Vallès, on deu anys després –des del 2014, Aena no facilita el nombre exacte ni les dades de les aeronaus– encara n’hi ha, com a mínim una desena d’elles, que acumulen deutes de centenars de milers d’euros –en conjunt, del prop d’un centenar d’avions, Aena ha quantificat el mutant en 6,8 milions d’euros–.

Vols xàrter

Les característiques de les aeronaus abandonades a Sabadell són ben diverses. Més enllà de la seva propietat, sigui d’empresa, d’un particular, de la Seguretat Social o de l’Agència Tributària.

Una d’elles, segurament, la més espectacular i alhora la que es troba en un estat més deteriorat, és el Fairchchild Swearingen Metroliner (SW4), que en els seus anys gloriosos va formar part d’una empresa catalana de vols xàrter, i que fa més de deu anys –l’any 2014 ja arrossegava un deute amb Aena superior als 3.000 euros–, com a mínim, que està abandonada. A Sabadell, la taxa mensual per aeronau, sigui o no amb contracte, amb l’Aeroport, oscil·la entre els 80 i els 352 euros, en funció del MTOW (Maximun Take-Off Weight). Ara com ara, una de les aeronaus Cessna 337 és la que acumula un deute més elevat, amb diverses desenes de milers d’euros.

Avui dia, cap de la trentena d’aeronaus, tal com va anunciar l’executiu espanyol a finals de l’any passat a Aena no es té cap comunicació formal que alguna d’aquestes aeronaus pugui ser de l’interès d’alguna fundació, escola aeronàutica o museu.