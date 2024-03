Sabadell farà que Sant Jordi duri un mes i mig

És una gran notícia per als lletraferits, pèssima per a tohom qui té la sensació que el temps passa molt ràpid. Sant Jordi, com si fos la campanya de Nadal, s’avançarà un mes i mig a Sabadell, coincidint que ens trobem en l’any de la Capital de la Cultura Catalana. Concretament, des del 13 de març fins al 23 d’abril, l’Ajuntament ha programat una seixantena de presentacions de llibres al Gremi de Fabricants, amb el suport de les llibreries.

Hi passaran tant autors locals com alguns dels escriptors catalans guardonats amb els principals premis literaris del país: Jordi Puntí, premi Sant Jordi amb Confeti; Jaume Clotet, premi Josep Pla amb La germandat de l’àngel caigut; Ramon Gener, premi Ramon Llull amb Història d’un piano; Marta Marín-Dominé, premi BBVA Sant Joan amb Diré que m’ho he inventat; el sabadellenc Jordi Solé, premi Prudenci Bertrana amb L’any que vaig estimar Ava Gardner; i també de casa, Antoni Dalmases, premi Joan Perucho amb el poemari Suburbial.

“Tenim moltes coses a dir i, per tant, ens avancem”, resumia orgullosament el regidor de cultura, Carles de la Rosa, a la presentació de les activitats literàries dimecres al Gremi de Fabricants. Aquest impuls en la celebració de Sant Jordi –assegurava– no serà flor d’un any, sinó que vol que es consolidi en el temps.

Un avantatge de perllongar la celebració serà aconseguir “descongestionar” totes els activitats el 23 d’abril, un dia en què moltes presentacions, lectures i exhibicions d’entitats coincideixen i es contraprogramen les unes amb les altres.

Que les activitats se celebrin al Gremi de Fabricants, a banda de la solemnitat de la sala, evitarà suspensions per la pluja –qui recordi el meteorològicament accidentat Sant Jordi de 2022 respirarà alleugerit–. “Sempre hem estat oberts a la ciutat, compromesos amb Sabadell i amb la cultura”, ha afirmat la secretària General del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, qui ha afegit que “llegir millora la vida”.

I com serà el dia 23 d’abril?

El dia D, la Diada de Sant Jordi a Sabadell, no diferirà dels anys anteriors. Una quarantena d’escriptors locals signaran els seus llibres durant el matí (de 10 a 14h) i la tarda (de 16 a 20h) a la plaça del Doctor Robert.

El protagonisme recaurà en les parades de llibreries i de les floristeries. A més, n’hi haurà d’entitats i està previst que la cultura popular de la ciutat ofereixi exhibicions. En qualsevol cas, l’Ajuntament desvelarà en les pròximes setmanes tots els detalls de la jornada.

Homenatge a Ester Xargay

Extraordinàriament, el Teatre Principal acollirà el 18 d’abril un homenatge a la poetessa i directora d’activitats culturals del Marquet de les Roques, Ester Xargay, qui va morir el passat gener. L’actriu Marina Gatell, acompanyada del pianista David Casanova, oferirà una lectura a la sala noble del teatre. A més, hi serà l’artista i amiga personal Mariona Millà.

“Ens sentíem en deute amb l’Ester, qui transmetia estima per Sabadell, pel Marquet i per la cultura”, ha comentat de la Rosa.

Més activitats

La programació del Sant Jordi allargassat inclourà propostes per apropar el públic a l’obra d’autores consagrades. És el cas de Descobrim Teresa Pàmies, el 14 de març, sobre la novel·la inèdita Una jove i un soldat, amb la catedràtica Montserrat Bacardí, estudiosa de l’obra de Pàmies.

Per altra banda, el 14 de març, l’exconsellera de Cultura, Mariàngela Villalonga presentarà Partidària de la vida, amb Aurora Bertrana com a protagonista.

Una altra activitat serà una sessió dedicada a la cuina, a càrrec de la mediàtica cuinera Maria Nicolau, que presentarà l’obra Cremo!.