Noves modificacions de les mesures per fer front a la sequera. La comissió interdepartamental de sequera del Govern ha autoritzat l’ús d’aigua procedent de dessalinitzadores privades sempre que serveixin per mantenir la viabilitat econòmica d’empreses privades i llocs de treball, sobretot en sectors com el turisme, la indústria o l’agricultura i la ramaderia.

Així, els sectors econòmics o empreses que necessitin consumir més aigua de la permesa per la fase d’emergència 1 del pla de sequera, hauran de justificar-ne la necessitat i demanar permís a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va avançar dimecres que es farien modificacions la setmana vinent del pla de sequera, amb una “flexibilització” que ha de respondre a les propostes fetes durant el ple monogràfic de sequera fa un parell de setmanes. Amb tot, però, la gestió de la crisi hídrica liderada per la Generalitat fa pensar que les mesures s’aniran reajustant novament en les pròximes setmanes.

La Cambra demana competències municipals

En l’àmbit sabadellenc, la Cambra de Comerç ha fet públic aquesta setmana el redactat d’un manifest on reivindica accelerar les inversions en infraestructures per la gestió de la manca d’aigua i flexibilitzar les mesures de contenció en el teixit econòmic, tot plegat en el marc de la primera reunió de la Comissió de Transició Ecològica de la lesgislatura.

Davant la reducció del 25% d’aigua a la indústria, la Cambra va instar l’Administració a facilitar la implantació de mesures de competència municipal i minimitzar l’impacte en la indústria. “Aquesta mesura, en segons quina empresa, pot provocar que es vegi obligada a tancar o que gent hagi d’anar al carrer. Tenim un problema bastant greu”, va apuntar la presidenta de la Comissió de Transició Ecològica, Eulàlia Planes.

Escenari incert sobre les piscines

Més enllà del desenvolupament empresarial, un dels grans punts de fricció des d’un punt de vista ciutadà és l’obertura de les piscines municipals, que en l’escenari actual d’emergència no podran funcionar amb normalitat a l’estiu. Sobre aquesta qüestió, el mateix Mascort va apuntar fa uns dies la possibilitat d’estudiar un canvi de criteri per obrir aquelles que siguin considerades refugis climàtics per les seves particularitats en l’entorn.

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sabadell es troba per sota dels límits fixats en la fase 1 de l’emergència, amb un consum de 156 litres per habitant i dia. Amb tot, l’Ajuntament i Aigües Sabadell van anunciar fa algunes setmanes l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigües regenerades i freàtiques per reduir el consum de la potable.