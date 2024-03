La Generalitat flexibilitzarà les restriccions del pla de sequera

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha avançat que la setmana vinent o l’altra es faran les modificacions del pla de sequera, una “flexibilització” de les restriccions que respondran a les propostes fetes durant el ple monogràfic de sequera fa un parell de setmanes. “Estan en tràmit”, ha dit.

Així ho ha afirmat durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament després d’una pregunta del PSC. En la mateixa intervenció, també ha assegurat que les obres d’ampliació de la planta potabilitzadora del Besòs estan “en marxa”.

Les piscines, en el punt de mira

Malgrat que no ha detallat quines seran aquestes modificacions, la flexibilització de les mesures arribarà després de diversos mesos de debat encès, en què actors com l’Ajuntament de Sabadell han reiterat la necessitat d’adaptar les restriccions atenent les particularitats de cada municipi.

Així, un dels grans punts de fricció és l’obertura de les piscines municipals, que en l’escenari actual d’emergència no podran funcionar amb normalitat a l’estiu. Sobre aquesta qüestió, el mateix Mascort ja va apuntar fa uns dies la possibilitat d’estudiar un canvi de criteri per obrir aquelles que siguin considerades refugis climàtics per les seves particularitats en l’entorn.

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sabadell es troba per sota dels límits fixats en la fase 1 de l’emergència, amb un consum de 156 litres per habitant i dia. Amb tot, l’Ajuntament i Aigües Sabadell van anunciar fa algunes setmanes l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigües regenerades i freàtiques per reduir el consum de la potable.