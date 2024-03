Una piscina per cada 126 sabadellencs: l’impacte del tancament a l’estiu

S’acosten els mesos de més calor i el debat sobre l’obertura de les piscines a l’estiu torna a pujar de temperatura. La Generalitat de Catalunya va fixar en el pla de sequera la prohibició d’obrir els equipaments d’aigua municipals en fase d’emergència -context actual-. Una gestió que ha despertat les crítiques de diverses veus del món local.

Sabadell ha reiterat els darrers mesos la voluntat d’obrir les piscines a l’estiu, considerades pel consistori refugis climàtics per a la ciutadania. Després de la negativa inicial, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va obrir la porta fa uns dies a flexibilitzar els criteris i estudiar una obertura en casos concrets. De moment, però, la possibilitat ha quedat aparcada, mentre en alguns punts del país s’opta per mesures innovadores com l’ús d’aigua del mar.

Sigui com sigui, la prohibició d’omplir i reomplir piscines -tret d’aquelles amb valor terapèutic o per a persones que tenen diagnosticada una alteració de conducta- té un impacte molt gran a Sabadell. De fet, la ciutat es troba entre els municipis amb més piscines cobertes, amb un total de 67, segons dades del 2023 de la Direcció General del Cadastre, el portal del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’Espanya. En termes absoluts, només Barcelona en té més (153). Alhora, la nostra ciutat també irromp en el top-20 de les localitats catalanes amb més piscines descobertes, amb 1.637, en una llista que encapçala Sant Cugat, amb gairebé 5.000 piscines a l’aire lliure. Les xifres absolutes, però, disten molt d’una anàlisi proporcionada i cal posar-les en context.

Una piscina per cada 128 sabadellencs

A Sabadell hi ha una piscina per cada 126 habitants. O, el que és el mateix, gairebé vuit piscines per cada 1.000 habitants. Percentualment, la nostra ciutat se situen en una ràtio de piscines per habitant més baixa que la mitjana del Vallès. De fet, només Terrassa, Ripollet, Barberà i Badia tenen menys piscines per habitant. Aquesta última és la localitat amb menys piscines de Catalunya, amb només tres -una coberta i dues no cobertes- i un cens de 13.074 habitants -0,02 piscines per cada 100 habitants, el més baix del país-.

A l’altra banda hi ha Rellinars, amb una piscina pràcticament per cada tres habitants; Vacarisses, amb gairebé cinc; Gallifa (5,5) i Matadepera (7,2 habitants per piscina).

Si ampliem el focus a la resta del territori català, les ciutats amb una població se situen majoritàriament per sota de Sabadell en la taxa de piscines. Per exemple, Terrassa (141,7 habitants per cada piscina), però també Mataró, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. A la capital catalana, per exemple, la xifra és de gairebé una piscina per cada mil habitants.

Més de 300.000 banyistes a l’estiu

No obrir piscines tindria repercussió sobretot per a aquells ciutadans que no poden accedir a un equipament d’aigua privat, no gestionat per l’administració local. Només cal veure l’afluència a les piscines públiques de Sabadell l’any passat per entendre el paper que desenvolupen en un context en què els estius són cada cop més calorosos. La temporada 2023 va registrar un nou rècord de banyistes a La Bassa, amb 196.598 persones, superant així el màxim que s’havia assolit l’any anterior. A la resta de piscines –l’Olímpia, les piscines del Parc del Nord, de Campoamor i de Can Marcet– l’assistència va ser de 117.572 persones. En total, van passar per les piscines municipals i La Bassa un total de 314.170 banyistes. Atès el nombre de piscines particulars per cada sabadellenc, molts quedarien sense un espai accessible on remullar-se.

Tal com va alertar el consistori fa unes setmanes, un cop van entrar en vigor les limitacions fixades pel Govern català, amb les mesures actuals es pot donar la circumstància que els usuaris de clubs i entitats privades puguin accedir a les piscines d’aquests equipaments, mentre els veïns que no siguin socis de cap institució vegin com es queden sense la possibilitat de banyar-se en els dies de més calor. Una situació que l’Ajuntament vol evitar, forçant una reunió entre Generalitat i municipis de l’Arc Metropolità per reformular les restriccions.

L’Ajuntament de Sabadell s’empara en el funcionament de fa un any per defensar l’obertura de les instal·lacions públiques. De fet, ja en un context de sequera excepcional, l’any passat va adoptar mesures per a la recuperació de l’aigua que contenen els vasos de les piscines, amb tractament de filtratge i robots neteja piscines, contribuint així a la seva recuperació i reciclatge. L’acció, argumenten, permet estalviar i reomplir les piscines de nou, fomentant l’estalvi d’aigua potable, tot garantint les òptimes condicions per als banyistes. Les intervencions, però, no han permès obtenir la llum verda de la Generalitat per operar amb normalitat.

No es preveuen pluges

La situació s’agreuja i els nervis entre els actors implicats creixen. En paral·lel, Sabadell viu des del 15 de setembre sense pluja abundant. Gairebé mig any sense tenir una jornada amb almenys 20 litres per metre quadrat en 24 hores. I, el que resulta més alarmant, el pronòstic a mitjà termini no preveu un increment d’aigua caiguda del cel.

L’escenari obliga a mesures extraordinàries i accions imaginatives per pal·liar els efectes de l’escassedat d’aigua. Mentrestant, els veïns busquen alternatives dins de la legalitat, conscients que actuar saltant-se les prohibicions podria suposar multes que l’Ajuntament -òrgan encarregat de sancionar- ja està redactant per incorporar-les en la normativa municipal.