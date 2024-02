Des de la setmana passada, Sabadell i la resta de municipis que integren el sistema Ter-Llobregat es troben en situació d’emergència per sequera. La caiguda de les reserves en els embassaments ha provocat que el Govern català decidís aplicar noves mesures més estrictes per fer front a l’escassetat d’aigua. El primer aspecte que s’ha de tenir present en aquest escenari és el límit de consum per habitant i dia, fixat en 200 litres. Sabadell es troba per sota d’aquest topall, amb 156 litres, segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Xifra que també situa la ciutat dins dels marges en la fase 3 de l’emergència, la més severa.

Malgrat tot, el portaveu del Govern local, Eloi Cortés, va demanar la setmana passada a la ciutadania que faci un esforç en un moment “d’extrema gravetat”, agraint les accions realitzades els últims mesos -també en l’àmbit privat-. N’és un exemple la Carmen Salazar, veïna de Can Rull que es nega a desaprofitar ni una sola gota. Ella arriba a ‘salvar’ uns 15 litres cada dia recollint a una galleda l’aigua freda que cau abans de dutxar-se o quan renta els plats. “Qui diu que una sola persona no pot fer res? Tot el que fem, suma”, expressava en conversa amb el Diari.

Seguir l’exemple

Casos com el seu són cada dia més habituals, amb persones que prenen consciència de la necessitat d’actuar. De fet, en l’àmbit domèstic, el consum ha caigut en l’últim any un 1,57% a Sabadell. Tot i els 92 litres, una de les xifres més baixes del nostre entorn, l’ACA recomana no superar els 90 litres. Per això cal un impuls i continuar fent els deures. “Ho estem fent molt bé, però sempre hem de fer un petit esforç més. Hem de ser conscients que amb petits gestos és fàcil aconseguir una reducció significativa”, resumeix Elisabeth Santacruz, directora de sostenibilitat i transformació d’Aigües de Sabadell.

En un context com aquest, destaca la creativitat i l’enginy de la ciutadania per estalviar aigua. “Ens estem adonant de la importància que té i la gent està posant en pràctica accions molt interessants. Cada gota compta. No tenim previsió de pluges a la vista i el futur és incert. Per això, totes les mesures que podem posar sobre la taula seran benvingudes i es traduiran en un bé col·lectiu”, sintetitza ella mateixa.

Els exemples són molt diversos, ja sigui en l’àmbit de la llar, la higiene personal o en altres usos. En aquest sentit, Aigües de Sabadell ha elaborat un decàleg amb alguns consells per dur a terme a casa. Posar en marxa electrodomèstics amb la seva màxima capacitat, vigilar que les aixetes funcionin correctament o dutxar-se en lloc de banyar-se són mesures bàsiques. Però es pot anar més enllà.

La imaginació dels ciutadans

Les galledes plenes han arribat als lavabos. Un altre exemple és el de la Maria Cristina Salvat, veïna de Sant Oleguer. “Fa temps que, quan em vaig a dutxar, tinc un cubell. Mentre l’aigua no surt calenta, la recullo i després em serveix per fregar, regar les plantes o qualsevol altre ús. A la cuina, abans que surti calenta, omplo una ampolla per reaprofitar-la. Crec que són coses que hauria de fer tothom”, considera. De vegades, es tracta de qüestions tan simples com obrir una mica menys l’aixeta perquè caigui l’aigua amb menys intensitat i, per tant, se’n perdi menys. L’Antonio Luque va fer una passa més, instal·lant un sistema en la cisterna del vàter perquè l’aigua només ragi quan prem el botó.

Utilitzar la imaginació pot obrir possibilitats inexplorades que després integrin altres veïns. “Quan rento la fruita, l’enciam o les verdures, poso un cubell a sota i amb aquesta aigua rego les plantes. El mateix faig amb les ampolles d’aigua petites que al final no s’acaben bevent del tot. Guardo tota l’aigua en una ampolla més gran i vaig regant les plantes”, explica la Sílvia. A la dutxa, per exemple, moltes famílies aprofiten per passar-hi un darrere l’altre per evitar que l’aigua s’hagi de posar calenta tres vegades.

L’impacte en la comunitat

Atenent a les aportacions dels molts sabadellencs que han exposat els seus mètodes podem extreure una conclusió: qualsevol petita acció pot tenir un gran impacte en la comunitat. En negre sobre blanc: si totes les llars de Sabadell estalviessin 15 litres -quantitat pràcticament ínfima-, es podrien reaprofitar més d’1,26 milions de litres cada dia. El 3,6% del total que es consumeix en un sol dia.

A la ciutat, fa temps que es desenvolupen xerrades i activitats de conscienciació en centres educatius, que estan provocant que molts infants siguin els que aportin solucions que després s’apliquen a les llars. “Ens omple d’orgull saber que la gent està sensibilitzada”, diu Santacruz.

Sabadell, a més, gaudeix d’una particularitat que permet respondre a la sequera amb més recursos des de l’administració. L’aigua regenerada, provinent de la depuradora de Riu Sec, és un factor del qual no disposen tots els municipis. Com passa amb l’ús d’aigua freàtica de pous i mines, esdevé un mecanisme més per reduir a poc a poc les quantitats d’aigua potable consumida. “Estem desplegant tot allò que ja està a les nostres mans. Però és un esforç de tots per assolir un consum racional”, conclou Santacruz.