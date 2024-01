En plena sequera, la Carmen Salazar –veïna de Can Rull– sap que no pot desaprofitar ni una sola gota. Malgrat que hi ha restriccions en el reg de les plantes i gespes a causa de la situació de sequera, aquesta veïna s’encarrega de mantenir amb vida a les plantes que encara resisteixen a la jardinera del carrer de Sòcrates. “És el meu gra de sorra. M’agraden les flors i em sento millor si puc salvar-ne alguna”, sosté.

Els rosals, arbres, gessamí, dama de nit i romaní del seu carrer es mantenen amb vida gràcies a la seva empenta. “Qui diu que una sola persona no pot fer res? Tot el que fem, suma”, expressa. La Carmen sempre ha tingut molta consciència en l’estalvi d’aigua. Però aquest estiu, després de veure a les notícies els pantans buits, es va posar les mans al cap i va decidir estalviar cada gota que, de no fer-ho, es perdria pel desguàs.

“No m’hauria imaginat mai la quantitat d’aigua que malgastem. Fa por!”, afirma. Arriba a recollir uns 15 litres cada dia d’aigua. Si totes les llars de Sabadell (84.577) prenguessin el seu exemple, es podrien reaprofitar més d’1,26 milions de litres cada dia. El 3,6% del total que es consumeix en un sol dia. I és que a Sabadell s’utilitzen 35 milions de litres diaris en total, segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Com s’ho fa? Recollint a una galleda l’aigua freda que cau abans de dutxar-se o quan renta els plats. I cada dia aprofita per sortir al carrer i cuidar les plantes. I amb l’aigua que encara sobra, la reaprofita per rentar el terra de casa o llençar-la al vàter i estalviar-se estirar la cadena. Tota una mostra d’enginy. “Espero que aviat s’omplin els pantans”, demana. I, així i tot, continuarà reaprofitant l’aigua.

Previsió de més restriccions

L’evolució de les pluges a Catalunya i la situació en els embassaments de les conques internes empenyen a l’activació del semàfor vermell en les pròximes setmanes, a finals d’aquest mes o l’inici del febrer. L’escenari arribarà acompanyat de més restriccions.