Uns 7.000 veïns de Cerdanyola del Vallès han rebut en les darreres setmanes una notificació alertant-los que no havien pagat el tribut metropolità corresponent a l’exercici 2023 i que ara haurien de fer front a una sanció en forma de recàrrec sobre aquest impost. Des de l’ens metropolità expliquen que hi ha hagut un “problema amb la distribució per correu” dels requeriments de pagament originals. L’AMB també assegura que aquest incident es circumscriu únicament al municipi de Cerdanyola del Vallès i que ja està en vies de solució perquè cap contribuent hagi d’assumir aquests recàrrecs indeguts.

En aquest sentit, l’AMB ha establert tres vies de solució per resoldre el desajust. Abans de res, s’ha aturat el cobrament del tribut amb recàrrec corresponent al 2023, d’aquells casos encara en tràmit. Tot i així, si hi ha contribuents que ja l’han pagat, se’ls descomptarà l’import del recàrrec en el rebut corresponent a l’any 2024.

D’altra banda, els contribuents que encara no hagin fet front al pagament del tribut metropolità de l’any 2023, se’ls habilitarà un nou període de pagament voluntari i se’ls tornarà a girar el rebut, ara ja sense el recàrrec, per tal de normalitzar la seva situació tributària amb l’AMB.

El tribut metropolità és un impost amb què l’AMB finança els serveis que presta en territori metropolità i que suposa un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) que ja paguen els contribuents als seus ajuntaments.