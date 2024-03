L’Astralpool femení, a superar el tràmit grec per ser a una nova ‘final-four’

L’equip femení de l’Astralpool CN Sabadell viatja a Grècia per a enfrontar-se a l’Alimos a la cinquena jornada de la LEN Champions aquest dissabte (20h). Les de David Palma han tornat de l’aturada amb bon ritme a la competició domèstica. Les sabadellenques s’han imposat amb comoditat a Sant Feliu (16-9), Barceloneta (9-15) i Boadilla (16-4) a la lliga. “Hem tornat millor del que m’esperava. Estem bé de moral i també físicament, que em preocupava una mica més”, explica el tècnic. L’única incògnita serà Maartje Keuning, amb problemes físics al genoll després de les cites internacionals amb els Països Baixos.

Què necessita l’Astralpool per ser a la ‘final-four’?

L’equip entrenat per David Palma en té prou amb no perdre de més de sis gols per ser matemàticament entre els quatre millors del continent una temporada més. I és que seria l’onzena vegada en les darreres tretze edicions de la màxima competició europea. En cas que succeís la davallada i no poguessin tancar-ho el dissabte, fins i tot tindrien una bala extra al sisè partit de la fase de grups davant el Dunaujvaros a la Finetwork Aquàtics.

Així doncs, pràcticament un tràmit el que es presenta a terres gregues per a un Astralpool que no anirà confiat malgrat tenir molt encarat el passi. “És el primer partit de nivell que tenim després de l’aturada i no tenim cap intenció d’especular amb el resultat. Ens servirà també per veure en quin punt estem, però l’objectiu és guanyar”, afirma Palma. L’Alimos és el segon classificat del grup amb sis punts, pels dotze que té el CNS. Al partit de la primera volta disputat a Can Llong, les sabadellenques es van imposar amb un contundent 14 a 7 en un enfrontament que va ser igualat fins al descans.

Una final a quatre molt catalana

Si es compleixen els pronòstics, Olympiakos, Mataró i Sant Andreu acompanyaran a l’Astralpool en una final-four molt catalana. “És la gran mostra que tenim la millor lliga d’Europa i fins i tot m’atreviria a dir que del món. Estem en un punt que aconseguir títols nacionals té la mateixa dificultat que guanyar la Champions. Ens coneixem molt els tres equips, però el nostre plantejament és el mateix de sempre: competir per guanyar els màxims títols possibles”, admet el tècnic.