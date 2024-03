L’Astralpool guanya amb solvència al Tourcoing a l’estrena de l’Eurocup (18-11)

L’Astralpool CN Sabadell ha guanyat amb solvència al Tourcoing (18-11) en l’estrena de l’Eurocup a la Finetwork Aquàtics. Els de Quim Colet han estat molt superiors durant tot el partit i comencen el seu camí a la segona competició continental amb una bona renda de cara a la tornada dels vuitens de final. Des de l’inici els sabadellencs han sortit conscients de la importància del partit i decidits a imposar el seu joc.

Aprofitant cada una de les superioritats, l’Astralpool ha signat uns primers minuts d’autèntic vendaval. Stefan Vidovic ha inaugurat el marcador amb un golàs i Alberto Barroso i de nou Vidovic han fet bones les dues primeres exclusions franceses per a obrir escletxa. Charles Canonne ha retallat, però la resposta ha tornat a arribar en forma de gol en superioritat. Barroso ha posat el 4-1, abans de la reacció gal·la. El Tourcoing ha capgirat el mitjó i amb un gran parcial ha igualat el marcador a través de Silvian Colodrovschi i un nou gol de Canonne.

Barroso i Valera, decisius

Ha estat el cop necessari perquè l’Astralpool tornés a despertar. Amb un imperial Alberto Barroso, els de Quim Colet s’han distanciat de nou amb un parcial que ha iniciat Kosta Averka i ha arrodonit el madrileny amb tres gols fins al 8-5 al descans. A la represa, l’equip francès ha buscat tornar-se a ficar en el partit, però s’ha trobat la millor versió de Fran Valera. El ‘6’ del Club Natació ha contrarestat els intents de Milos Milicic i Duje Zivkovic, per partida doble, d’escurçar el marcador amb tres gols consecutius.

Encara ha estat més gran el càstig per al Tourcoing i és que Blai Mallarach, Jan Pérez i Javi Bustos han engrandit la renda a falta dels darrers 8′ de partit deixant un decantat 14-9. Amb el triomf decidit, només quedava obtenir una distància còmoda per a la tornada. Valera ha continuat la seva particular actuació convertint un penal i Edu Lorrio també ha tingut el seu protagonisme a l’altre costat de la piscina, aturant un llançament de cinc metres de Canonne. Res ha pogut fer, però, en una nova pena màxima que aquesta vegada sí que ha convertit Zivkovic.

No ha tret el preu de l’accelerador l’Astralpool que ha continuat fent el marcador més i més gran. Pep Bonet, Blai Mallarach i el sisè en el partit d’Alberto Barroso han tancat l’enfrontament fins al 18-11. Viatjarà a França el proper 23 de març el CN Sabadell amb set gols de diferència. Molt encarada la classificació per als quarts de l’Eurocup per a l’equip de Quim Colet.

FOTOS: LLUÍS FRANCO