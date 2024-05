El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamat “una agenda de solidaritat, justícia social i redistribució de la riquesa” i ha assegurat que aquesta és “la papereta dels comuns” a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Ho ha dit en un acte electoral al barri de Torre-romeu de Sabadell al costat de l’alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i número dos de la llista de Comuns Sumar per Barcelona, Lluís Mijoler; del portaveu de CatComú i líder dels comuns a l’Ajuntament de Sabadell, Joan Mena, i de l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos.

Davant d’unes 200 persones, el ministre de Sumar s’ha referit a la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de continuar al càrrec malgrat la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez, i ha advertit que no cal “només romandre i perseverar”, sinó “redoblar el compromís amb el mandat democràtic”. “És moment per a la valentia, per a l’ambició i per empènyer. No ens poden acovardir”, ha afegit, i ha reclamat un sistema econòmic i social “més just i democràtic”.

Per aconseguir-ho, ha proposat seguir incrementant els salaris per tal que els marges de benefici de les empreses arribin “a les butxaques de la gent treballadora”, una prestació universal per criança de fills, aconseguir que “el capital per fi pagui impostos”, abordant el “problema” de l’habitatge i reduint la jornada laboral “sense reducció de salaris”, com ha assegurat que farà la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Primera visita d’un ministre a Torre-romeu

Mena, que ha obert l’acte, ha agraït la presència de Bustinduy i ha assegurat que “han hagut de passar més de 40 anys” i han hagut d’arribar Sumar i els comuns al govern estatal “perquè un ministre d’Espanya visiti el barri de Torre-romeu, un barri de gent humil, responsable i que sap el que costa construir la democràcia”. Per això li ha traslladat que segueixi “conquerint drets” des de l’executiu espanyol, “que és el que més fastigueja la dreta i la ultradreta”.

FOTOS: DAVID CHAO