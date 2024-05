La Fira Va de Libros suma més de 400 inscrits

L’Associació Entre Libros y Letras ha confirmat més de 400 inscrits a la primera edició de la Fira Va de Libros, que se celebrarà el 25 de maig a Fira Sabadell amb l’impuls de Your Stories Market BCN. L’esdeveniment, d’entrada gratuïta, reunirà autors, il·lustradors, maquetadors, correctors i lectors. Hi haurà xerrades literàries, tallers i presentacions, a més d’artesans locals i parades de menjar.

“Volem que sigui un esdeveniment anual, que arribi per quedar-se”, afirma la presidenta de l’associació que reuneix autors que s’autopubliquen, Chelo Tello. Està fundada per una desena de dones, d’entre les quals hi ha quatre sabadellenques. Va néixer per tenir més visibilitat dins del sector literari sense el suport de les editorials.

“Animem a tothom que vingui per descobrir nous autors. I per als escriptors, la fira és una manera de ser visible. Els lectors et posen cara i, a més, pots aprendre d’experiències d’altres autors i conèixer correctors, portadistes i il·lustradors”, afegeix.

Estigma en l’autopublicació?

Chelo Tello defensa que hi ha molta qualitat entre els llibres autopublicats que passen per processos de maquetació, correcció i il·lustració de portada. En aquest sentit, és important, diu, difenciar-los dels llibres autoeditats.

“L’autopublicació està menystinguda, però les plataformes digitals obren portes i cada vegada està més estesa. Es consumeix molt, es va integrant a la societat i podem arribar a tothom”, referma la presidenta de l’associació Entre Libros y Letras. Sobretot, ha estat a través d’Amazon que molts autors han publicat les seves obres. “Una cosa que molta gent no sap és que es pot viure de l’autopublicació, guanyant un bon sou mensual”, afirma l’autora, que ha escrit 14 llibres i se’n llegeix una quinzena mensuals.

Un cas que ho demostra és el de Tamara Marín, l’escriptora sabadellenca de novel·les romàntiques que ha autopublicat 18 llibres a la plataforma digital, alguns dels quals van encapçalar diverses setmanes seguides a Espanya la llista de més venuts en versió digital. Finalment, va acabar entrant per la porta gran al circuit comercial editorial amb el segell de Planeta Esencia, amb l’obra ¡Arriba las Manos!.

Chelo afirma que hi ha autors que, fins i tot, publiquen obres a editorials i altres a plataformes digitals a través d’un pseudònim.

És innegable, però, que també hi ha molta porqueria literària autopublicada. “Crec que hi ha un estigma, però hi ha molt bones històries i altres que no ho son, com també passa a les editorials. I hi ha lectors de tota mena, en la varietat hi ha el gust. I si dubtes, cal mirar ressenyes”, aconsella.