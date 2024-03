OAR Gràcia Sabadell-Sant Cugat, amb regust a final al Boccaccio Arena

L’OAR Gràcia Sabadell té l’oportunitat d’assaltar la segona posició de la taula de Primera Nacional en el duel directe davant el Sant Cugat. Després encara quedaran sis jornades, però el partit d’aquest dissabte (18 hores) al Boccaccio Arena és d’aquells que poden marcar el desenllaç.

Amb el BM La Roca destacat al lideratge, SantCugat i OAR s’han convertit en els grans candidats a la segona posició que dona accés a les fases d’ascens. Ara mateix, els santcugatencs disposen d’un avantatge de dos punts –i el probable average particular després de guanyar de 7 gols en el duel a casa seva– i això obliga al conjunt verd-i-blanc a sumar els dos punts per mantenir opcions.

Així ho reconeix Bernat Correro, una peça clau en l’esquema de Pere Ayats. “Gairebé és com una final. Som conscients que només ens val la victòria. Si perdem aniríem massa a remolc”. El fet de jugar a casa és un plus. De fet, l’OAR només ha cedit una derrota com a local. “Al nostre pavelló ens sentim forts i amb confiança. També estic convençut que s’omplirà i hi haurà un gran ambient. Hem de jugar com sabem, imposant el nostre ritme des del principi”, diu el Bernat.

Aturar a Jordi Sancho

Admet, però, que tindran un rival molt dur al davant. “El Sant Cugat és un equip que defensa molt fort, és difícil de trobar espais. D’altra banda, també serà vital aturar a Jordi Sancho (exjugador gracienc) perquè quan té opció és gol o assistència”. L’OAR encara recorda els seus 16 gols del partit d’anada que va acabar 34-27. “Va ser un partit estrany. Vam arribar a empatar a la segona meitat i després ens vam enfonsar. Veig difícil poder igualar o superar l’average, el més important és guanyar”.

Accedir a les fases d’ascens és “la nostra gran il·lusió i tenim ganes de repetir”, però assegura que “en cap cas seria un fracàs no aconseguir-ho. Van marxar jugadors molt importants a l’estiu i poca gent s’esperava estar a on estem ara. Lluitarem fins al final”, reflexiona Bernat Correro, qui espera mantenir la seva bona mitjana golejadora. En l’últim partit a casa va anotar 11 dianes. “No sé si és el meu rècord personal, però estic content perquè sembla que ara estic tenint l’encert que altres vegades m’ha faltat. És veritat que llenço els penals i això m’afavoreix, però també s’han d’entrar”.

El femení contra el cuer

Serà jornada de doble sessió al Boccaccio Arena. A les 20 hores el femení de l’OAR Gràcia torna a la competició després de dues setmanes sense jugar, una per la suspensió del partit contra el Levante per l’incendi de València i la passada per l’aturada general del campionat de la Divisió d’Honor Plata. Aquest dissabte l’equip de Carol Carmona s’enfronta al Gavà, cuer de la categoria.

En principi, una gran oportunitat per reforçar l’actual segona posició que dona accés a les fases d’ascens. Ara mateix, el conjunt gracienc es troba igualat a 30 punts amb el BM La Roca, però amb el partit pendent de València. És a dir, si és capaç de sumar aquests 4 punts, agafaria un coixí de dos com a mínim. Les verd-i-blanques, una mica irregulars contra els equips de la zona baixa, no poden fallar.