Quim Gómez, el sabadellenc que triomfa al bàsquet femení universitari americà

El tècnic, Quim Gómez, ha aconseguit la classificació per al torneig de conferència MAC de la NCAA. El sabadellenc forma part de l’staff del Western Michigan Broncos de la màxima categoria universitària de bàsquet femení. L’equip nord-americà ha finalitzat la temporada regular en una vuitena posició que dona accés a disputar les eliminatòries de conferència. Això suposa una gran fita per al club que només ho havia aconseguit en una ocasió en les darreres cinc temporades.

Amb una llarga trajectòria a les seves esquenes, Gómez es va formar i desenvolupar com a tècnic a diferents clubs de la ciutat. va passar pel Sabadell BQ Vallès, CN Sabadell o el desaparegut Sabadell Bàsquet. Ara, dins l’staff de l’entrenador Shane Clipfell, el sabadellenc és l’encarregat del desenvolupament individual de les jugadores d’un programa en el qual s’està apostant fermament per la internacionalització amb presència de jugadores de fins a 4 països diferents.

El torneig final de la conferència MAC es disputarà a Cleveland entre el 13 i el 16 de març. El guamyador obtindrà un bitllet directe per a accedir al famós ‘March Madness’. Al torneig final de la NCAA hi participen els millors equips de totes les conferencies i en sorgeix el campió absolut. En la competició s’exposen bona part dels majors talents del bàsquet mundial femení.

Quim Gómez celebrant en un partit. /CEDIDA

Quatre sabadellenques més a la NCAA

Quim Gómez no és l’únic sabadellenc que pren part de la millor competició universitària del món. Són quatre les jugadores presents a la NCAA en equips de tot el territori nord-americà: Marina Asensio (South Florida), Clara Gómez (New Hampshire), Laura Nogués (American) i Maria Serracanta (Mercer). Asensio i Serracanta també disputaran el torneig final de la seva conferència i lluitaran per un lloc al ‘March Madness’.