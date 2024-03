L’Astralpool guanya a l’Alimos i lluitarà per la setena Champions

A la ‘Final Four’ de la Champions! L’Astralpool CN Sabadell femení ha superat amb nota el tràmit a terres gregues i s’ha imposat per 8 a 13 a l’Alimos. Amb encara una jornada per acabar la fase de grups, les vigents campiones han certificat la seva presència entre els quatre millors del continent una vegada més i ja en són onze en les darreres tretze edicions.

L’inici de les David Palma, però, ha estat per oblidar. Malgrat que Bea Ortiz ha obert el marcador, un espectacular parcial de les gregues (5-0) ha fet que creguessin més que mai que el miracle era possible. Maria Rakintzi ha igualat i Stamatina Kontogianni, de penal, ha capgirat el marcador abans que la incombustible Alexandra Asimaki i Maud Meggens (amb un doblet) obliguessin el tècnic sabadellenc a demanar un temps mort. Ha estat l’avís que necessitava l’Astralpool per despertar.

A la represa, la remuntada

Van der Sloot ha retallat abans del final del primer quart i al segon ha arribat la reacció. Bea Ortiz, amb dos gols, i Judith Forca han acostat al Club Natació en el marcador abans del descans fins al 6-5. A la represa, les de David Palma no han t el peu de l’accelerador i als primers minuts, Bea Ortiz, Irene González i Maartje Keuning han confirmat el parcial (0-6) fins al 6-8.

No obstant això, tampoc han defallit les gregues i Kontogianni i Vasileia Karipidou han tornat a igualar l’intens ‘matx’. Fins i tot ha tingut l’opció d’avançar-se novament l’Alimos amb un penal que ha aturat Laura Ester. Bea Ortiz ha continuat amb la seva particular actuació i amb el seu cinquè gol del partit ha deixat el 8 a 9 a falta del darrer període. No ha donat opció a la sorpresa l’Astralpool. Amb un 0 a 4 als últims vuit minuts, Paula Leitón, Sofia Giustini, Maica Garcia i Irene Casado han tancat el triomf sabadellenc fins al 8 a 13. Lluitaran pel títol continental l’Olympiakos i els dos catalans: Sant Andreu i Mataró. Tots tres també han tancat en la jornada d’avui la seva classificació.