Descobreixen més de 20 tombes a Sant Feliu del Racó

Descoberta inèdita a Sant Feliu del Racó realitzada per l’empresa d’arqueologia Arrago S.L., amb l’arqueòleg Jordi Roig, al capdavant. Les prospeccions dutes a terme en una parcel·la d’uns 400 m², a tocar de l’església de Sant Feliu del Racó, ha permès “aportar molta informació i llum al coneixement de l’evolució de la història”, explica Roig.

Malgrat l’extensió de la parcel·la, les troballes que han permès localitzar restes de tres etapes històriques s’han excavat en una àrea de 20 metres de llargada i 3 d’ample. “Ens ha sorprès molt la concentració de restes en un espai reduït. Ha estat extraordinari”, celebra l’arqueòleg sabadellenc.

En concret, en un primer nivell, han aparegut una vintena d’enterraments carolingis (segle IX-X), amb una alta presència d’individus infantils, que “reforçaria l’elevada mortalitat en les primeres poblacions de camperols a la zona”, detalla Roig, mentre afegeix que “ara s’haurà de determinar si aquests infants, alguns d’ells enterrats amb adults, podrien ser els seus pares o familiars”, mentre alerta que “segurament, en finques contigües, hi hauria més tombes”.

En un segon nivell, a sota del cementiri excavat, s’han localitzat retalls de cabanes, d’època visigoda –d’uns cent anys abans (s. VI – VII) de les tombes– que serveixen per explicar una època d’austeritat, amb habitatges fets amb troncs, fang i brancatge. “Aquest emplaçament està en un turó, en una orografia molt bona per als assentaments, millor que on està situada l’església, amb roca, ja que el terreny en aquesta zona no és com el de Castellar del Vallès, amb planes fèrtils”, apunta.

Finalment, en una tercera capa, a 2 metres de fondària, l’equip de l’arqueòleg sabadellenc s’han localitzat restes ibèriques –del segle III i IV aC–, com sitges i material ceràmic, que explicarien un assentament: “Són tres etapes històriques perfectament marcades, clares. Amb l’època ibèrica, l’assentament s’abandona i passen set-cents anys fins a l’ocupació visigoda, per a després al segle XX, la necròpoli alt medieval amb la vintena de tombes”, sintetitza Roig.