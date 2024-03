La manca de talent, el repte principal de les empreses

“Ens costa molt trobar gent, ja no només que tingui experiència tèxtil, sinó que conegui a què ens dediquem”, explica Sílvia Grau, membre de la sisena generació de l’empresa nascuda a Sabadell, Grau S.A. El cas de la companyia dedicada als tints i acabats es pot extrapolar a altres empreses de la ciutat i de la comarca, independentment de la branca industrial, en què l’oferta no s’ajusta a la demanda de les empreses. Al llarg d’aquests tres dies de la Sabadell Fira PRO, que aquest dissabte abaixarà el teló, en una edició multitudinària –més de 6.500 persones inscrites, trenta centres educatius i prop d’una cinquantena d’empreses, al llarg dels tres dies– s’ha posat de manifest una problemàtica creixent entre el teixit empresarial. “Hi ha molt poc jovent que vulgui treballar en la part de mecànica, electrònica o electricitat, i són feines que la possibilitat de desenvolupar-te en aquest sector és altíssima”, assegura Rubén Amador, de l’empresa de disseny i fabricació d’ampolles de vidre o cristall, Vidrala, de fabricació continua amb una producció diària de dos milions d’ampolles al dia.

Com l’empresa castellarenca, Toyota Material Handling, recentment instal·lada a la ciutat, també va ser una de les companyies presents a la Sabadell Fira PRO, amb diversos objectius, un d’ells molt clar: “Donar oportunitats laborals –una cinquantena de posicions per cobrir– i fer entendre al col·lectiu jove la importància d’estudiar, com a mínim un cicle formatiu de grau mitjà o superior, perquè t’obre moltes portes, i al final, no estudiar i cobrar molt és inviable”, apunta Marcos Muriano, de la multinacional dedicada a la venda i lloguer de carretons elevadors, mentre afegeix que “hem detectat que hi ha joves que no acaben d’entendre el motiu d’aquesta fira, i el que significa l’orientació laboral. Hi ha joves desmotivats, però en casos és perquè no coneixen les oportunitats reals que ofereix l’educació i la formació específica. L’FP és el motor del canvi”.

En relació amb aquest darrer aspecte, Rubén Amador afegeix que “és una tasca que s’ha de treballar, i veure perquè molts d’ells volen treballar poc i cobrar molt. Hem detectat que els joves volen treballar d’altres coses, potser més vistoses”. Segons les darreres dades de l’informe de periodicitat mensual que recull l’anàlisi de les darreres dades d’atur registrat i contractació laboral de Sabadell, aquest passat mes de febrer l’atur va créixer entre els més joves –fins a 24 anys– (6,5%; un total de 853 joves, 54 persones aturades més respecte del mateix període del 2023).

D’altra banda, des de la companyia sabadellenca Qida, dedicada als serveis i productes per a l’atenció al segment sènior a casa, que es troba en procés de recerca de setze posicions de feina per a la part interna de l’empresa, també han copsat aquesta problemàtica, en concret per aquelles posicions on “hi ha un treball de gestió, de portar un alt volum d’usuaris, costa trobar talent”, explica Maria Torres, de l’àrea de recursos humans de Qida, si bé és cert que “hi ha interès de persones, majoritàriament del sector femení, per obtenir el certificat professional d’atenció sociosanitària de persones majors o dependents, la titulació per treballar als domicilis, així com persones per treballar en la part interna de la companyia, com per exemple a màrqueting”.

Quatre llocs i una desena de candidats

Les dificultats per trobar personal qualificat va fer que Grau SA decidís oferir un monogràfic per conèixer l’empresa als interessats en accedir a les quatre posicions per cobrir a la seu ubicada a Castellar del Vallès –tècnic de tints tèxtils, tècnic d’acabats tèxtils, mecànic de manteniment i conductor–. “Històricament, sempre s’ha dit que el sector tèxtil està en crisi o que no hi ha feina, i això es tradueix en el fet que ningú vol treballar. Som un sector molt potent, amb moltes empreses, on posicions com a tècnic de tints i acabats cal gent qualificada, amb coneixements de química, però la indústria, en general, és presencial, i avui dia hi ha gent que prioritza el teletreball”, sentencia la sabadellenca Sílvia Grau.