El Celler de Gràcia es traspassa per iniciar una nova etapa: “Serà bo per a tots”

El conegut Celler de Gràcia canviarà de mans el pròxim 3 d’abril. Després de tres dècades en funcionament, Antonio Llonch i Montse Vives fan un pas al costat i traspassaran el negoci al grup Wine Palace, d’origen gironí i amb una trentena d’establiments repartits per Catalunya, alguns dels quals a Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

El Celler de Gràcia tindrà “continuïtat i el nou projecte no és una cosa rupturista”, assegura en declaracions al Diari Antonio Llonch. El sabadellenc subratlla que el negoci no tenia relleu generacional garantit, per la qual cosa “tenia data de caducitat”, i el projecte que els va plantejar Wine Palace “és una bona proposta que dona continuïtat”. El sabadellenc creu que el canvi “serà bo per a ells, els clients i nosaltres”.

Llonch assegura que els nous propietaris permetran donar un nou impuls al celler, principalment perquè treballen amb més referències i tenen capacitat de donar nous serveis. “Sabadell guanyarà un projecte més gran que donarà serveis que fins ara no podíem oferir, com tasts o degustacions”, afirma.

Després d’anys dedicant-se a la venda de vins, caves i licors, el Celler de Gràcia canviarà de mans i es tanca una etapa, amb un “balanç molt bo”. Antonio Llonch explica que “només puc estar agraït del que he après i gaudit i de la gent que he conegut”, però “tot arriba i tot són etapes, i s’ha de saber tancar-les quan les coses van bé, millor”.

Ni ell ni Vives es jubilaran encara perquè els falta treballar alguns anys fins que arribi aquest moment, però no preveuen seguir en un punt de venda sinó que “continuarem en el sector, però fent una altra tasca”.