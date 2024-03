La Crida exigeix responsabilitat en l’ús de l’aigua

La Crida per Sabadell ha exigit als organismes competents millorar la gestió de l’aigua en un context de crisi hídrica com l’actual. De la mà de CUP Sant Cugat i Terrassa, representants dels grups han denunciat la mercantilització de l’aigua “per acontentar als rics en moments en què les veïnes són amenaçades amb talls de subministraments”.

En un acte a les portes del camp de golf de Torrebonica, Anna Lara, Marco Simano i Assun Sole han lamentat que els municipis estan abandonant la lluita per la gestió directa mentre aposten per la utilització de l’aigua regenerada per a usos recreatius i no per a usos essencials.

Lara ha exigit l’aplicació del control públic i la planificació de l’aigua per a recursos imprescindibles. “Que l’aigua regenerada de Sabadell s’utilitzi per a regar els camps de golf i jardins de Sant Cugat, en comptes de ser utilitzada per a cobrir les necessitats de les persones dels municipis pròxims, ens sembla un despropòsit”, ha apuntat.

El partit anticapitalista remarca que apostar per la gestió directa de l’aigua “no és un caprici, sinó una necessitat vital”. Les tres formacions han apel·lat a l’autoorganització popular com a motor del canvi d’un sistema que “no pensa en els veïns”.