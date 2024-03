La Policia Municipal de Sabadell ha alertat en les últimes hores sobre un missatge fals que ha arribat a diversos ciutadans a través del seu whatsapp. El text parla d’un suposat pagament demanat per l’Ajuntament que cal efectuar en un número de compte concret, que en cap cas és del consistori.

El cos sabadellenc demana no picar en aquesta estafa, que ja ha estat denunciada per l’Ajuntament de Sabadell per suplantació. La policia, a més, recorda que mai s’ha de donar les dades i, en cas de dubte, cal assegurar-se prèviament trucant al consistori.

Fonts municipals precisen que s’han comunicat almenys dues potencials víctimes, que no van caure al parany. El consistori recorda que mai demana dades personals ni fer un pagament a la ciutadania a través d’un missatge de whatsapp.