La infermera igualadina Montserrat Montaña, de la Unitat del Son a l’Hospital Parc Taulí, lidera la candidatura Infermeres 360 BCN, la primera que s’ha presentat per a concórrer a les pròximes eleccions a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

Montaña, doctora per la UAB, compta amb un equip de 19 professionals de diferents àmbits de la salut, que treballen en l’atenció primària, en la investigació, la docència i en centres hospitalaris. Entre d’altres, hi ha la vicepresidenta Míriam Rodríguez Monforte i, de manera honorífica, tanca la llista la veterana infermera Rosa Rifà, professora i investigadora i doctora en Ciències de la Infermeria per la URV.

A la presentació pública en un acte celebrat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, la candidata a presidir el COIB va assenyalar que “les infermeres ens trobem en un moment crític. Els esdeveniments dels darrers temps, amb la pandèmia com a punt d’inflexió, han suposat un repte intens, però també ens ha fet visibles com mai ho havíem estat i han demostrat que comptem amb un valor important: el reconeixement i la confiança de la ciutadania”, destaca.

Alhora, Montaña alerta que la manca d’infermeres, anticipada i advertida des dels diversos fòrums professionals, i sobrevinguda per la confluència de diferents factors “està afectant les nostres condicions laborals incloent la necessitat de doblatges i empitjorant les nostres ràtios, que ja eren unes de les més baixes d’Europa”. La infermera va reiterar que “s’està produint una reordenació no meditada de rols i competències de les infermeres, realitzada al marge de les infermeres, des de cada proveïdor i de forma independent”.

La candidata va ser reconeguda fa tres anys amb el Premi Carolina Meléndez 2021 que atorga la Societat Catalanobalear d’Infermeria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.