El Parc Taulí i l’Embassa’t, premis Onion 2023

La Xarxa Onion ha decidit lliurar el seu Premi Onion de l’any 2023 amb caràcter ex aequo al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i al Festival Embassa’t.

Els premis es lliuraran al tradicional sopar de l’entitat, que tindrà lloc el proper dijous 21 de març al restaurant Suís de Sabadell. És un sopar obert a tots els emprenedors i emprenedores de la ciutat que hi vulguin assistir i que comptarà amb moltes sorpreses.

En paraules del president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada “El jurat ha decidit premiar el Taulí per la promoció de l’emprenedoria que duu a terme des de l’Institut d’Innovació i Recerca I3PT, que s’està convertint en una de les incubadores de referència de startups del sector salut al nostre país. Volem posar en valor la seva feina de foment de projectes d’emprenedoria interna i la seva aposta perquè la innovació i la investigació puguin ser també catalitzadores de nous projectes empresarials.”

En el cas del Festival Embassa’t, l’economista sabadellenc explica que “en l’any de la capitalitat cultural ens ha semblat idoni premiar un projecte com el Festival Embassa’t, un esdeveniment que atrau, any rere any, un nombre creixent de visitants a la nostra ciutat. L’Embassa’t és l’evidència que quan combines passió, joventut i esperit emprenedor, a vegades els somnis es poden convertir en realitat. Una mostra, a més, de l’enorme talent que tenim.”