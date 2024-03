Cap dels tres centres educatius ha començat la fase d’obres. Els futurs instituts Arraona, Narcisa Freixas i Virolet encara transiten per la fase de projecte, entre processos participatius, encàrrecs, redactats o adjudicacions. Mentrestant, hi ha 1.086 estudiants sabadellencs que aprenen en barracons. Els mòduls prefabricats havien de ser un pedaç temporal a l’espera de les noves construccions, però s’han enquistat a Sabadell, que és la cinquena ciutat catalana amb més barracons. A l’institut Arraona, per exemple, fa més de deu anys que s’imparteix l’activitat docent en aquests espais. O a l’institut Narcisa Freixas, la primera promoció d’alumnes no va poder seguir estudiant el batxillerat al centre per la manca del nou edifici, l’any passat. Com s’estableix a la normativa sobre infraestructures educatives del Departament d’Educació, hi ha una desena de fases, entre l’obtenció del solar on s’han de construir el nou institut (fase 0) i la finalització de les obres (fase 9).

La previsió a l’institut Arraona

L’institut Arraona és que el va més avançat en aquesta cursa. És també el que aglutina més alumnes en barracons, 660 en total. El nou institut es troba a la fase de redacció del projecte (fase 4), que preveu una demora de 9 a 12 mesos. Està previst que aquesta nova construcció tingui capacitat per acollir cinc línies d’ESO i tres de batxillerat; a més d’incloure les aportacions i necessitats que famílies i treballadors de l’escola van traslladar als Serveis Territorials. Les famílies detallen que segons les previsions que la Generalitat els va traslladar en la darrera reunió, l’edifici no estarà acabat fins a l’abril o el maig de 2026.

La previsió a l’institut Narcis Freixas i Cruells

El futur Narcisa Freixas va dues fases per sota. Els tràmits per cedir el terreny de l’Ajuntament a la Generalitat (fase 0) es van fer efectius el febrer de 2022. El solar que ha d’acollir el nou institut és a les antigues cotxeres de la TUS, a la cruïlla entre la carretera de Barcelona i els carrers de Calders i Martí l’Humà. El nou institut transita per la redacció del projecte (fase 2), que té una durada d’un a dos mesos. Així, l’inici d’obres es preveu de cara al curs 2026-2027. A partir d’aquí, i tal com estipula la Generalitat, l’execució de les obres pot tardar de 12 a 24 mesos. Es preveu un edifici de 4.200 metres quadrats amb capacitat per tres línies d’ESO i dues més de batxillerat.

La previsió a l’institut Virolet

L’últim de la fila és l’institut Virolet, a Can Llong, que es troba enrocat en el procés participatiu per definir el document pedagògic de distribució dels espais del nou edifici (fase 1). El curs passat, el projecte d’institut escola d’aquest centre de Can Llong va celebrar el primer edifici, que actualment acull infantil i primària. Els alumnes de secundària, però, segueixen estudiant en barracons al solar del costat, on s’aixecarà el nou edifici, que preveu dues línies d’ESO. Això serà, segons les aproximacions que Educació va transmetre a les famílies, el curs 2027-2028.

En les darreres setmanes, les tres comunitats educatives van rebre la visita de representants dels Serveis Territorials. A docents, familiars i equip directiu se’ls va presentar el projecte, juntament amb recreacions virtuals de com seran els futurs instituts. Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) dels instituts Arraona i Narcisa Freixas van aprovar les propostes; les famílies del Virolet, en canvi, van alertar que el nou edifici naixeria amb deficiències i van demanar que Educació repenses la distribució perquè hi havia mancances estructurals pel que fa a espais per desenvolupar la tasca docent.

[FOTOS: VÍCTOR CASTILLO]