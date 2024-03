“Jo pensava que aniria entrant més progressivament, però no puc ocultar que per mi és una alegria enorme”

Va ser l’últim a arribar al mercat d’hivern, però s’ha fet amb un lloc a l’onze molt ràpidament. Sergi Maestre acumula tres titularitats consecutives amb el CE Sabadell i s’ha convertit en una peça important a l’esquema d’Óscar Cano. “Jo pensava que aniria entrant més progressivament, però per les circumstàncies s’han donat d’aquesta manera i no puc ocultar que per mi és una alegria enorme”, afirma.

Quan va signar amb el Centre d’Esports, Maestre portava sense jugar més d’un any. Els problemes físics i la falta de confiança del seu cos tècnic a l’Albacete l’havien mantingut allunyat dels terrenys de joc. A la Nova Creu Alta està recuperant les sensacions d’antany. “M’estic trobant molt bé físicament en aquests primers partits. Vaig arribar a Sabadell amb la il·lusió de retrobar-me com a jugador, però amb la incertesa de com estaria. Estic molt content per com està anant”, reflexiona.

Tot i que ha desenvolupat tota la seva carrera com a migcampista, les baixes en defensa l’han obligat a reinventar-se i és que el riberenc porta dos partits seguits actuant com a central. “El meu principal objectiu és jugar i sumar minuts. La posició m’és igual. Òbviament, em sento més còmode al centre del camp, però he vingut a ajudar i si em necessiten al darrere, allà estaré per fer-ho el millor possible”, admet. A Riazor, tot fa indicar que Maestre tornarà a ser de la partida, però amb la incògnita de si ho farà a l’eix de la defensa o com a pivot.

Ara, visita al líder

El Deportivo suma set victòries i un empat en les darreres vuit jornades i és el líder de la categoria. Els corunyesos són l’equip més en forma de la categoria i puntuar al seu camp seria gairebé una heroïcitat. Això dins la plantilla es veu com una motivació extra. “Al vestidor estem il·lusionats pel rival i l’entorn. És un escenari per gaudir i demostrar el nostre nivell. Haurem de fer un partit perfecte, no cometre errades i que ells no tinguin el seu dia. Crec que aquesta plantilla està capacitat per guanyar a qualsevol”, reconeix. L’estadi del dissabte porta bons records a Sergi Maestre.

El barceloní va assolir l’ascens a Segona Divisió a Riazor amb l’Albacete fa dues temporades. Maestre no va poder disputar aquell partit per una lesió, però va gaudir un dels millors moments de la seva carrera. “És un record molt maco. Teníem tot en contra i vam remuntar un marcador advers per a aconseguir una fita històrica. Només espero que aquest dissabte marxem d’allà amb un resultat similar encara que no sigui tan gran com un ascens”, recorda somrient.