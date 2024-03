Carlos Rosende i el seu retorn a Riazor: “Vull que el Deportivo pugi, però primer guanyar nosaltres”

No només serà el retorn d’Óscar Cano a Riazor aquest dissabte. També serà un dia especial per un corunyès com el director esportiu arlequinat, Carlos Rosende, que fins fa pocs mesos comandava els despatxos del Deportivo en l’àmbit esportiu. La destitució del tècnic granadí va precipitar el seu adeu del club i dissabte el visitarà com a rival per primera vegada.

En l’acte de la renovació del juvenil Pau Fernández, Rosende s’ha referit a aquesta qüestió. “Serà un dia bonic i especial, també emotiu. Jo sempre prefereixo quedar-me amb les coses positives i mantinc molts amics al Deportivo. Vull que pugi i ho celebraré quan això passi, però ara mateix només puc focalitzar-me en el meu interès, o sigui que guanyem nosaltres”.

Tampoc ha volgut entrar gaire en la possible rebuda hostil de l’afició deportivista cap a Óscar Cano, qui va acabar molt qüestionat i criticat per certes decisions tot i deixar l’equip en zona de play-off i sense haver perdut cap partit a Riazor, una circumstància que ja signaria ara qualsevol seguidor arlequinat. Rosende no espera un clima advers: “Crec que l’afició del Deportivo es dedicarà a animar al seu equip i no se centrarà en la figura de l’Óscar. Només puc assegurar que és una persona extraordinàriament honesta en la seva feina. Ho va ser en el Deportivo i ho és també en el Sabadell”.

El director esportiu insisteix que “no podem posar el focus en temes aliens sinó centrar-nos en la feina i la prioritat és el partit. Considero que podem competir contra qualsevol. El Sabadell ho ha demostrat en aquests últims mesos i ara és un equip reconeixible tot i patir alguna ensopegada. Hem de continuar per aquest camí”.

Renovacions: res imminent

Després de la renovació de Pau Fernández, queden altres casos pendents, com els de David Astals i Sander Ballero, amb propostes sobre la taula. “Ara mateix no hi ha res imminent. Nosaltres treballem perquè es doni una situació, però tampoc depèn només del club. Pot fer un esforç i arribar on pugui… Volem que continuïn aquests jugadors i altres, perquè penso que tenim un molt bon grup per fer un salt i ser més ambiciosos en el futur. Però en el futbol intervenen molts factors i els futbolistes també han de decidir el que volen fer”. Caldrà esperar una mica més.