El Sabadell renova el juvenil Pau Fernández fins a l’any 2026

Al sac i ben lligat. Una de les perles del Futbol base arlequinat, el lateral esquerre Pau Fernández Velasco, encara en edat juvenil, ha renovat fins a l’any 2026. El Centre d’Esports Sabadell ho ha fet oficial després d’arribar a un acord amb la seva agència de representació. Una aposta important de cara al futur que reforça la bona feina de captació que s’està fent en les categories inferiors del club.

De fet, Pau Fernández, natural de Sant Esteve Sesrovires, va arribar fa dos anys, procedent de l’Igualada, on havia fet tota l’etapa anterior de formació, per reforçar el juvenil B sabadellenc, de la mà de l’exdirector del Futbol Base i director esportiu del primer equip, Jaume Milà. La seva ascensió seria meteòrica i aquesta temporada s’ha convertit en una peça clau en el juvenil de Divisió d’Honor i va debutar en una estada de la selecció espanyola sub ’19, gairebé quaranta anys després de l’última presència d’un futbolista del planter (Josep Parellada). Ha debutat també en el filial de la Lliga Elit i ha estat convocat en cinc ocasions per Óscar Cano, sense arribar a debutar a Primera Federació.

Des del club s’ha volgut donar valor a aquesta renovació amb un acte oficial prou potent, liderat pel director esportiu, Carlos Rosende. “És un dia bonic per al Centre d’Esports i també, lògicament, pel jugador, que reflecteix la bona feina del Futbol base en tots els seus àmbits, de captació i formació. El Pau és un bon exemple. També hem d’agrair la seva gran educació esportiva, un àmbit directament relacionat amb la seva família”. Curiosament, la seva germana Janna és professional del FC Barcelona femení.

Rosende ha explicat que “és un futbolista preparat per afrontar aquest salt important i l’oportunitat quan arribi. S’ho ha guanyat a pols. Aquí no obrim la porta sinó que són els jugadors els que la tiren. És un noi amb unes bones condicions i perfectament enfocada a uns objectius en el món del futbol. El club ha sabut aprofitar-se de la seva feina i esperem que vinguin molts més Paus en el futur. De fet, Óscar Cano ja ha demostrat que confia en els joves”.

Gran repte personal

El gran protagonista, Pau Fernández, no podia amagar la seva satisfacció. “Sí, estic molt content. Arribar al primer equip és el que desitja qualsevol jugador quan trepitja Olímpia. Estic molt agraït a tots els entrenadors, companys i la meva família pel seu suport”. Tot i tenir altres propostes sobre la taula, s’ha decantat pel Sabadell “per la seva gran història i el tracte rebut en aquests dos anys. Òbviament, és un repte personal i significa un petit pas per continuar creixent i treballant al màxim”. La seva germana Janna també li ha donat alguns consells: “em diu que sigui jo mateix”.

Es considera un lateral amb “projecció ofensiva” -aquesta temporada ha marcat tres gols amb el juvenil- i reconeix que encara ha de millorar en tasques defensives. Fa setmanes que està en dinàmica del primer equip i no descarta debutar aquesta mateixa campanya, però la seva mirada està posada en la pròxima, quan pot convertir-se en el nou lateral esquerre del primer equip. “Veurem què passarà, jo només puc treballar i espero que sigui un any il·lusionant”, donant per fet que s’assolirà la permanència. “El vestidor té qualitat i està molt conscienciat”, assegura.