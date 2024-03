Un ferit en l’incendi d’una casa a Sabadell

Una persona ha resultat ferida menys greu en un incendi en una casa a Sabadell, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El 112 ha rebut l’avís a les 5.35 hores per un foc en una casa del carrer del Pare Sallarès, al Centre, on ha cremat la planta baixa.

El ferit es trobava al balcó i els bombers l’han rescatat per la façana. El SEM l’ha evacuat a l’Hospital Parc Taulí. Hi ha treballat tres dotacions dels Bombers i el SEM ha activitat també tres unitats terrestres.

Extingim un incendi en una casa del C/ del Pare Sallarès de Sabadell (avís 05.35h @112) on ha cremat la planta baixa. Hem rescatat per la façana una persona que es trobava al balcó, la qual ha estat evacuada @semgencat. Les cases adjacents no han patit danys.

3 🚒 #bomberscat

— Bombers (@bomberscat) March 14, 2024