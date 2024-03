Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil s’han desplaçat a l’antiga estació d’FGC de Sabadell Rambla aquest dijous i han reconvertit l’antiga parada en un camp de proves per a les unitats canines. L’objectiu de la prova és que els gossos siguin capaços de trobar tota mena d’elements de risc, des de drogues fins a explosius, amagats en els diferents racons.

Aquest tipus de dispositius de seguretat és un dels nous usos que té la parada en desús, tal com ha explicat Carles Cots i Ros, cap de Producció-Estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). “Li hem aconseguit donar una segona vida a l’estació”, afirma, tot destacant l’estreta col·laboració entre la companyia ferroviària i els cossos i forces de seguretat.

El sotsinspector dels Mossos d’Esquadra Óscar Leonardo ha explicat que la policia catalana busca “escenaris tan reals com sigui possible” per a entrenar els gossos i poder respondre a situacions delinqüencials del dia a dia. “Aquí podem treballar sense cap mena d’interferència”, afirma. Els gossos han cercat elements a l’andana, als combois, entre molts altres racons.