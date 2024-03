El m2 industrial de compra, un 14% més car que fa 5 anys a Sabadell

A Sabadell, fer la mateixa operació econòmica a finals del 2023 és un 14% més costosa que fa 5 anys, l’any 2019. Segons les dades de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la mitjana del m2 industrial per a la compra és el que ha experimentat un augment més pronunciat, en comparació ciutats amb un nombre d’habitants superior als 200.000, entre les quals es troben Badalona (5,90%), l’Hospitalet (7,18%), Terrassa (-2,57%), en la que només hi ha l’excepció de Barcelona (21,73%).

Segons el mateix període analitzat, en el que s’inclou el preu de venda d’un immoble, sigui una nau o un solar, el preu de mitjana del m2 ha passat dels 645 euros (2019), als 738 (2023). Si comparem aquestes xifres amb les poblacions veïnes, a Castellar del Vallès l’augment ha estat irrisori (2,06%), mentre que a Barberà s’ha fregat el 20% d’augment, passant dels 635 euros als 752.

Can Feu i Gràcia Nord

En clau local, el preu mitjà del m2 industrial oscil·la en funció del polígon d’activitat econòmica (PAE) de Sabadell: a Can Feu, el m2 per a la compra d’un solar se situa, de mitjana, als 1.611 euros, mentre que el m2 de lloguer d’una nau és dels més econòmics de la ciutat (3,27), segons les dades de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Al barri de Gràcia, amb els polígons d’activitat econòmica Nord i Sud, comprar un solar per a ús industrial se situa entre els 1.300 i els 1.200 euros el m2 de mitjana –lleugerament més car que fer la mateixa operació al Sud-oest (1.013 €, de mitjana)–, mentre que llogar una nau a Gràcia Sud és 130 € més costós. Entre altres polígons, el del Parc Industrial Riu Ripoll, seria el més econòmic en tots els sentits: tant per a la compra d’un solar (411 € de mitjana, el m2), com per al lloguer d’una nau (2,81 € de mitjana, el m2). Un preu, el de lloguer, que pràcticament es duplica uns quilòmetres a l’est de la ciutat, al PAE de Can Roqueta, on de mitjana el lloguer d’una nau se situa als 4,21 euros.