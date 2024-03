Detingut un home acusat d’agredir sexualment una dona a Sabadell

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous al matí un home a Sabadell acusat d’un delicte d’agressió sexual. La policia catalana va actuar després de rebre la denúncia d’una víctima, desencadenant un arrest en què l’agressor es va enfrontar als agents.

L’arrestat, que és professor d’un centre educatiu de la ciutat, va ser denunciat per una dona sense relació amb la seva activitat com a docent, segons han confirmat fonts policials al Diari. A més, l’individu ja ha estat apartat de les seves funcions en el centre on treballava.

S’espera que l’home sigui entregat al jutjat de guàrdia en les pròximes hores, acusat d’un delicte d’agressió sexual.