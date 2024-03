L’empresariat reclama més transport públic per abordar la ZBE

Els representants del sector econòmic de Sabadell han mantingut, aquest divendres una trobada amb el govern de la ciutat, amb l’objectiu de fer partícips als diversos representants per establir acords en temes estratègics, amb l’objectiu de guanyar competitivitat. “Compartim plenament la necessitat de combatre l’emergència climàtica, de guanyar en qualitat de l’aire i estalviar aigua. Hi calen accions decidides, però s’han de fer comptant amb el teixit productiu i els agents socials, que són els que generen riquesa i progrés per a tothom”, ha assegurat l’alcaldessa Marta Farrés.

En aquesta primera de les tres jornades programades en els pròxims mesos, s’han tractat dos temes que tenen i tindran impacte al teixit empresarial, com la sequera i la futura implementació de la zona de baixes emissions. Sobre com Sabadell està abordant el projecte de les Zones de Baixes Emissions conjuntament amb les ciutats de l’Arc Metropolità, els representants del sector empresarial han demanat potenciar el transport públic, com a mitjà per arribar als llocs de treball, davant el risc que en un futur hi hagi col·lectius que no puguin fer front a la compra d’un vehicle elèctric: “S’ha de potenciar la mobilitat interna, amb una política incentivadora, perquè és convenient i necessari que en la mesura que s’hi posin més mitjans i facilitats se’n farà més ús”, ha apuntat el president de la Comissió d’Urbanisme, infraestructures i transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, Pere Puig.

En aquesta línia, també s’ha expressat el president de l’associació que representa els polígons del Sud, Josep Maria Roviras, en explicar que “ens interessa que a l’empresariat ens ho posin fàcil, que tinguem més flexibilitat, i en l’aspecte del transport públic augmentar les freqüències de pas”.

Més enllà d’aquesta qüestió, també s’ha posat sobre la taula l’impacte que podria tenir una zona de baixes emissions molt carregosa per als vehicles d’última milla, que es podrien veure afectats per les restriccions, impossibilitant l’arribada a zones concretes de la ciutat: “No són només els vehicles censats a Sabadell, sinó tots els que vindrien de fora. Només a Sabadell, hi ha un 55,5% dels vehicles amb l’etiqueta B que es veurien afectats”, ha alertat la directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, mentre ha afegit que s’havien emplaçat des del Ciesc amb la Cambra de Comerç un estudi per valorar l’impacte que podria tenir, i en el que l’Ajuntament estaria disposat a participar-hi.

Col·laboració publicoprivada

Respecte a l’altre gran tema tractat durant la jornada, els presents van coincidir en l’exemple de gestió publicoprivada, entre l’Ajuntament i Aigües Sabadell, en l’estratègica en aigua regenerada que des de fa anys s’està duent a terme a la ciutat, i que ara, amb l’estrès hídric es valora la feina ben feta: “Som uns privilegiats, en relació amb altres municipis. Això és un cas d’èxit de la col·laboració publicoprivada, que ha permès a Sabadell situar-se amb uns consums molt per sota del que s’exigeix des de l’ACA”, ha celebrat la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

En representació de l’Associació per l’impuls de l’Àrea del riu Ripoll i de la Fundació per la indústria, l’empresària Rosvi Moix ha afegit que “s’està fent un molt bon treball. L’aigua regenerada és molt important per Sabadell i les seves indústries, i celebrem la bona predisposició de la companyia d’aigües per estudiar cas a cas la situació de les empreses, en un moment en què reduir el 25% del consum d’aigua és inassumible”.