Jornada rodona a Segona B amb un doble triomf sabadellenc

Jornada rodona per a Escola Pia i CN Sabadell amb un doble triomf a domicili davant rivals en bona forma. Els escolapis van assaltar la pista de l’Hospitalet Bellsport (4-5) mentre que els nedadors es van imposar al Picassent (1-3).

Per als de Pau Machado, el partit es va complicar al primer temps. Els valencians es van avançar abans del descans i va ser amb el pas per vestidors que el CNS es va despertar. German Escudero va igualar el resultat i, aprofitant l’època de Fallas, al tram final els nedadors van fer esclatar la mascletá. Adrián Caro va capgirar el marcador a 3′ pel final i Luis García va sentenciar sobre la botzina. Un gran triomf davant un rival de la zona de privilegi. El CN Sabadell continua onzè amb 35 punts.

L’Escola Pia, per la seva banda, va guanyar a l’Hospitalet en un partit que va deixar molt encarat a la primera meitat. En un inici fulgurant, Marcel Bravo, Àlex Martí i Carlos ‘Pove’ van posar el 0 a 3 als deu minuts de partit. Va intentar reaccionar abans del descans el conjunt riberenc que va retallar, però va tornar a respondre l’equip escolapi a través de Lenny Ramos fins al 2 a 4 al descans. Al segon temps va anar amb tot l’Hospitalet que va deixar la mínima renda abans que al tram final, de nou Ramos pràcticament sentenciés. Encara sobre la botzina va donar emoció als darrers instants l’equip del Baix Llobregat fins al 4-5. Superen al seu rival els de Pedro Donoso que ara són novens amb 36 punts.

Derbi als setzens de Copa Catalunya

Aquesta setmana va ser de doble enfrontament per al Futsal Pia. Els escolapis van jugar Copa Catalunya el passat dijous i van aconseguir la classificació per als setzens de final. Els de carrer Garcilaso es van imposar al Terrassa (2-4) i el quadrant s’ha encarregat de posar el picant. En aquesta ronda del torneig, Escola Pia i CN Sabadell es veuran les cares en un nou derbi sabadellenc. La data, en principi, serà a mitjans d’abril quan, curiosament, també hi haurà el derbi de la lliga. Can Colapi, així, acollirà dos enfrontaments sabadellencs en pocs dies de diferència el proper mes.