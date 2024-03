Pólvora mullada del filial del CE Sabadell davant el Figueres

El filial del CE Sabadell ha empatat a 0 en la visita de la UE Figueres a Olímpia (0-0). Els de Conrad Garcia han estat clars dominadors, especialment a un segon temps on han gaudit de nombroses arribades que no han pogut concretar. Malgrat que la primera part ha estat molt més igualada, el primer ensurt ha estat arlequinat. Miquel Ustrell ha enviat una rematada al pal en la millor ocasió dels primers 45′.

Amb el pas dels minuts, els gironins han frenat el ritme del partit i han començat a sentir-se més còmodes. Sense grans arribades a cap de les dues porteries, s’ha arribat al descans amb sensació d’empat just. Ha estat a la segona meitat que el filial ha accelerat el seu ritme de joc i, a través de les bandes, especialment l’esquerra amb Pau Fernández i Valter Pereira ha començat a viure instal·lat a camp contrari.

Les primeres bones arribades han estat per a Ustrell i Adri González i la més clara l’ha tingut Javi López, amb una rematada desviada des de l’interior de l’àrea. Al tram final, el domini ja ha estat aclaparador. El Figueres, tancat a la seva àrea, es defensava com podia de les constants arribades arlequinades. I no ha pogut desfer la teranyina dels gironins l’equip de Conrad Garcia malgrat tenir dues ocasions clares més ja al descompte als peus de Pau Fernández i Josep Roma.

Continuarà segon el CE Sabadell ‘B’ que tot i l’empat, guanya l’average particular a un rival directe i es queda dos punts per sobre del tercer, que ara és el Vic. Els arlequinats sumen quatre partits sense guanyar malgrat recuperar bones sensacions amb aquest punt. La jornada vinent visitaran el Feliu i Codina de la UA Horta, un dels equips en zona de play-off.

/Lluís Franco