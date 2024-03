L’any 2020, la influència de la pandèmia va relaxar el registre d’infeccions de transmissió sexual (ITS). Des d’aleshores, però, els diagnòstics han anat creixent. Segons els darrers recomptes de Salut a la regió sanitària metropolitana nord –en la qual hi ha Sabadell–, les infeccions de gonocòccia van créixer en dos anys un 78% arribant als 1.570 casos l’any 2022. I els casos de clamídia van augmentar un 38%, registrant 1.280 contagis. “En aquest augment hi ha un efecte postpandèmia, però cal assenyalar que cada cop hi ha més programes de cribratge”, detalla la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí.

El centre hospitalari va atendre l’any 2023 un total de 350 pacients en el seguiment PrEP, un tractament orientat a aquelles persones que no tenen la infecció pel VIH, però que estan exposades a alt risc de contraure-la per mitjà de les relacions sexuals o de l’ús de drogues injectables. “D’aquest total, vam detectar que un 30%, com a mínim, van patir una ITS a l’any i que un 80% eren troballes en pacients asimptomàtics”, exposa la doctora, que afegeix que “si no fossin en aquest programa, moltes ITS quedarien amagades i costaria més tallar la roda de transmissió”.

Tractament i complicacions

Si bé en la majoria de les malalties de transmissió sexual el tractament és senzill, “no les hem de subestimar per aquest motiu”. La directora del servei alerta que “en casos de complicació, la clamídia es pot traduir en inflamacions pèlviques i infertilitat en dones; i la gonorrea pot derivar en problemes per orinar o prostatitis crònica, en homes”.

Un terç, en joves de menys de 25

De les dades de Salut es desprèn que la majoria de les ITS es detecten entre la franja d’edat dels 15 als 49 anys; i que una tercera part del total es donen en joves de menys de 25 anys. “Aquestes dades en la població més jove ens diuen que hi ha alguna cosa que no fem bé”, alerta la doctora Navarro. “Han rebut educació sexual, però hi ha alguna cosa del missatge que no s’està transmetent bé”, afegeix. La doctora referencia que “als anys 80 quan hi havia la por de la Sida es va fer una campanya molt potent” i afegeix que “molts joves no han patit aquesta por i no tenen prou consciència de la importància de tenir sexe segur”. Preguntada per l’estigmatització al voltant d’aquestes infeccions, la directora del servei fa palès en la necessitat d’oferir espais de confiança per poder tractar-se les ITS sense sentir-se jutjat.