La C-16 entre Manresa i Terrassa serà gratuïta

La C-16 en el tram Terrassa-Manresa serà gratuïta a partir de la tardor per a tots aquells vehicles que facin el desplaçament d’anada i tornada en 24 hores de dilluns a divendres no festius. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Ester Capella, durant la presentació de l’Estratègia de Mobilitat del Bages.

Capella ha destacat que la voluntat final del Govern és implantar el sistema vinyeta a tota la xarxa, “seguint els criteris de qui més contamina, més paga. Per aconseguir la gratuïtat, caldrà un registre previ i sense cost a través de les plataformes Via-T o Satelise. Per aquells que utilitzin la via entre setmana però que superin les 24 hores entre l’anada i la tornada el descompte en hora punta serà del 40,47%.

Entre les accions que s’han anunciat també hi ha creació de la Taula de Mobilitat del Bages, que es posarà en marxa a principis d’aquest abril i que vol contribuir a treballar de “forma coordinada” amb representants del Consell Comarcal, el món local i agents econòmics i socials.

D’altra banda, aquesta primavera el Departament encarregarà una sèrie d’estudis per realitzar una avaluació independent i integral del contracte de concessió del peatge a la C-16 així com fórmules que permetin rescindir-lo de manera anticipada. La consellera, però, no ha volgut avançar cap escenari possible tot dient que primer cal veure quin és l’impacte econòmic i les possibles accions.

Avançar cap a la vinyeta

L’objectiu final de la conselleria és la implantació d’un sistema de vinyeta que, segons destaquen, “suposaria un pas endavant en l’objectiu d’assegurar una mobilitat més segura i equilibrada”, tenint en compte també el context d’emergència climàtica. Això implicaria acabar amb els greuges territorials a la C-16, gestionar els problemes de trànsit de les altres vies d’alta capacitat i finançar-ne el manteniment i millorar el finançament del transport públic.

En aquesta línia, doncs, l’estratègia del Govern és implementar la vinyeta en les seves vies, malgrat que admeten que la meitat de les vies d’altes prestacions catalanes són de titularitat estatal i, per tant, requeririen d’una gestió consorciada entre l’Estat i la Generalitat. Per aquest motiu, es consideren necessari la creació d’un organisme de gestió conjunta de les vies d’alta capacitat.

De fet, mentre l’Estat no aprovi la vinyeta, el Govern ha avançat que reclamarà a l’Estat el cost que li suposa fer gratuït les barreres a aquest tram de la C-16 i la C-32 Sud. “Van decaure les concessions i no van preveure un sistema per poder garantir la mobilitat al nostre país”. No pot ser, ha dit, que el conjunt de la ciutadania hagi de pagar-ho en independència de si l’usa o no.

Equitat territorial

Amb aquesta nova bonificació del 100%, el Departament de Territori defensa que avança en el procés que va iniciar fa uns anys per l’equitat territorial i per optimitzar les vies d’alta capacitat, descongestionar vies convencionals com la C-55 i millorar la seguretat viària.

Des del gener del 2023 es va implementar un sistema que permet fer ús gratuïtament de la C-16 en el tram en què fa de ronda de Manresa, mitjançant el registre de la matrícula al web d’Autema, l’empresa que gestiona la carretera. La gratuïtat ara per ara s’aplica per a tots els recorreguts amb origen o destí Nord (entre l’enllaç 41 a Sant Vicenç de Castellet i el final de l’autopista a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits), de dilluns a divendres feiners les 24 hores.

A més, el tram Manresa-Terrassa també compta amb descomptes en els dies feiners en hora punta del 80% a la barrera troncal de Manresa direcció nord i sud i del 60% en la barrera lateral direcció sud. En hora vall el descompte és del 40,47% a més de descomptes generals per a vehicles ECO i VAO.

Estratègia de mobilitat del Bages

L’estratègia de mobilitat a la comarca del Bages pivota en quatre grans àmbits: viari, ferroviari, mobilitat activa i transport públic. Pel que fa al primer, en la reunió s’ha acordat que els dos grans eixos de comunicació, la C-16 i la C-55, han de ser tractats de manera conjunta a l’hora d’adoptar solucions de mobilitat viària.

En aquest sentit, cal continuar impulsant millores i inversions a la C-55, per reforçar-ne la seguretat i equilibrant els fluxos entre els dos eixos. A la C-16, aplicar la nova estratègia i aconseguir instaurar la vinyeta. També es farà una revisió del protocol d’aixecament de barreres a la C-16 en el cas de congestió a la C-55.

En l’àmbit ferroviari, l’estratègia passa per seguir amb les inversions de soterrament de la línia de FGC al seu pas per Manresa, reclamar a ADIF les inversions necessàries per a la millora de la línia de la R4 i prioritzar aquesta línia en les línies a traspassar en l’acord del traspàs integral de Rodalies.

En l’àmbit de mobilitat activa s’ha acordat seguir desenvolupant una xarxa de camins ciclables per a vianants, mentre que en l’àmbit de transport públic s’ha decidit seguir els treballs desenvolupats entre el Consell Comarcal i la Generalitat per a la millora de les línies de transport públic interurbà i crear-ne de noves.

Entre els representants locals hi havia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que s’ha mostrat molt satisfet amb les mesures anunciades. En relació a la gratuïtat de la C-16, ha afirmat que és una “mesura històrica i molt esperada”, tot afegint que aquesta va ser una carretera feta “d’esquena al territori per connectar Barcelona amb la Cerdanya” i amb una concessió “abusiva i opaca”.