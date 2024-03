Van acariciar la perfecció a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de l’any passat. Els sabadellencs Joel Trapero, amb un 9,96 a la fase general, i Jule Santandreu, amb un 9,73, fa mesos que transiten per la vida universitària. Els dos estudien allò que l’estiu passat van dir que estudiarien. Trapero, exalumne de l’escola Mare de Déu de la Salut, tenia clar que volia capbussar-se en un grau d’aquells que obren moltes portes i en tanquen poques. “Per això, Filosofia Política i Economia –que s’imparteix entre la UPF, la UAB, la UAM i la UC3M– s’està ajustant molt al que volia”, explica, “dimarts i dijous fem microeconomia i a la següent hora fem ètica i filosofia”, afegeix. Les tres branques que planteja la carrera “fan que les assignatures siguin ben diferents les unes de les altres”. Trapero encara no té clar què voldrà fer quan acabi la universitat i entre aquest gran ventall d’assignatures, celebra que encara té “temps per trobar allò que realment m’agrada”.

Santandreu, que va estudiar a l’escola Sant Nicolau, pren apunts a la Universitat de Barcelona per aconseguir la llicenciatura en Enginyeria Biomèdica. Tot i que abans de començar no ho tenia molt clar, aquests mesos a la universitat li han servit per veure que “m’agrada el que estudio, hi ha molta part pràctica i la gent de la universitat és molt maca”. Celebra, doncs, la decisió d’haver apostat per aquesta enginyeria. Tot i que reconeix, a tall irònic, que “el meu nivell d’autoexigència ha baixat”, assegura que ho està “aprovant tot amb bona nota”.

El ritme universitari és ben diferent, conclouen. El Joel el veu “més relaxat i amb menys pressió”; mentre que la Jule explica que “tot és molt menys pautat que a l’institut i t’has d’espavilar més pel teu compte”.

“Constància, constància”

És qüestió d’escoltar durant el curs. Preguntats pels consells que facilitarien a aquells que encara han de fer les PAU, els dos tenen ben clar que “la selectivitat és únicament plasmar tot allò que has après durant el curs”. Per tant, “fer un bon batxillerat és clau”, determina Santandreu. “Els dies abans de la selectivitat no són per estudiar tot el temari, sinó per repassar-lo”, afegeix Trapero. El model de les PAU està en evolució; i segons l’exalumne de l’escola Mare de Déu de la Salut “és un petit inconvenient”. Ell va basar part de la preparació en replicar antics exàmens i enfocar-se per a la tipologia d’exàmens que plantegen les PAU. “Si serà diferent, la manera de preparar-se també serà diferent”, diu.