T’has graduat fa poc en veterinària, comunicació, biologia, turisme o arts? Et busquem!

Quant cobren els titulats universitaris després de quatre anys de graduar-se? Com és lògic, no tots els graduats cobren el mateix, i hi ha carreres amb graus d’ocupabilitat molt diversa. Quines són les que tenen els pitjors sous? Segons l’estudi “L’ocupabilitat dels joves a Espanya: Com és la inserció dels graduats universitaris?” de la Fundació CYD, les carreres amb els pitjors sous després de graduar-se són Veterinària (amb un salari mitjà anual de 22.838 euros), Arts (22.899 euros), Ciències de la vida i Biologia (22 916,7 euros), Tècniques Audiovisuals (22.941 euros), Periodisme (23.080 euros) o Turisme (23 212 euros). Les titulacions vinculades a Medicina, en canvi, obtenen la major base mitjana de cotització amb gairebé 40.000 euros.

Si t’has graduat en els últims quatre anys en alguna d’aquestes especialitats, ens agradaria saber el teu testimoni.