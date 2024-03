Incendi en una casa a tocar de la Gran Via

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat aquest dijous al matí per un incendi a Sabadell. El foc s’ha originat en el pati exterior d’una casa adossada d’una sola planta al carrer de les Naves, al barri de Can Puiggener.

El cos ha arribat poc després de les onze al lloc, a pocs metres del mercat municipal de la Creu Alta, a tocar de la Gran Via, on han treballat per extingir l’incendi. Les flames han quedat apagades pocs minuts després, abans del migdia, segons han confirmat fonts dels Bombers.

Segons han explicat fonts municipals, es tractaria d’una crema de rostolls a la zona, que ha provocat una aparatosa columna de fum. Afortunament, no consten danys personals i, tal com han confirmat des del SEM, no ha calgut cap intervenció al lloc.