La Simfònica buscarà apassionar com mai

L’Orquestra Simfònica del Vallès durà Passió segons Sant Joan, de J.S. Bach, divendres a les 20 h al Teatre La Faràndula, 300 anys després de la seva estrena. Un dels grans al·licients del concert, sens dubte, és que la dramatúrgia de l’espectacle ha anat a càrrec de Sergi Belbel.

Entre altres cors, hi participarà la Coral Belles Arts, dirigida per Jordi Lluch. Sota la direcció de Xavi Puig, actuaran la soprano Marta Mathéu i el baríton Elías Arranz. A més, a l’escenari hi haurà l’actriu Mercè Pons com a narradora. El concert forma part de la ja tradicional Gira de Setmana Santa de la formació sabadellenca, que passa per cinc ciutats més: Terrassa, Girona, Molins de Rei i Barcelona.

El text de Belbel busca retratar des de la senzillesa i de manera directa “la por del dolor i de la pèrdua”, però també, i sobretot, “l’acompanyament en el procés de la mort, l’amor i la persistència de la vida”.

Passió segons Sant Joan, estrenada l’any 1724 a l’Església de la ciutat de Leipzig, es considera una de les obres més transcendents del compositor alemany. Es tracta d’una obra de música sacra que expressa el patiment, la mort i la resurrecció de Jesús.

Per a l’Orquestra Simfònica es considerada una de les grans obres mestres de la música occidental i “un veritable tresor de la música clàssica”, a causa de “la seva profunda espiritualitat, la seva expressivitat musical i la seva habilitat compositiva”.

‘Turandot’, a l’abril

Continuant amb la commemoració del centenari de la mort de Puccini, la Fundació Òpera a Catalunya, com sempre amb la Simfònica del Vallès, representarà Turandot a la Faràndula els dies 17, 19 i 21 d’abril.