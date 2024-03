Saps on són… Les coves amb més història de Sabadell?

Les parets de les coves de Sant Oleguer encara fan eco de la història de Sabadell. Guarden les vivències de centenars de persones que van arribar a la ciutat a mitjan segle XX, que van trobar llar als talussos del marge dret del Ripoll, en un context de manca d’oferta d’habitatges assequibles. L’any 1955, hi havia 82 coves habitades per unes 500 persones entre Can Quadres i Sant Oleguer. Estaven distribuïdes en diferents rengles i comunicades per camins i graons fets pels mateixos habitants. El 1958, l’Ajuntament va clausurar la darrera cova i es va decretar la prohibició de viure-hi, després de greus accidents que es van saldar amb algunes morts. A finals de l’any 2020, l’Associació de Veïns de Nostra Llar va advertir del deteriorament de les coves; i l’Ajuntament va precintar-les després que les pluges provoquessin el despreniment ja d’una primera capa. Des d’aleshores, no han patit més erosió. Aquest espai, de fet, forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.