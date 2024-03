El mercat dels Merinals guanya ambient amb el canvi d’ubicació

Aquest dissabte, el mercat dels Merinals ha estrenat la seva nova ubicació al carrer de Quebec. Els paradistes han valorat positivament la primera jornada a l’emplaçament on ja van ser després de la pandèmia. “Hi ha més gent que s’acosta i compra. El carrer està força concorregut i això és positiu. Aquí, durant la Covid, teníem molta afluència i tenim l’esperança que torni a ser així”, explica una comerciant.

Tot i això, són conscients que “és un procés” i que “la gent encara s’ha d’adaptar a la nova ubicació”. Un canvi necessari segons els venedors que afirmen que a l’antiga localització al carrer de la Palma “no es venia res” perquè “és una zona on no hi ha moviment”. Més d’una cinquantena de parades han omplert el vial central del carrer Quebec i l’ambient ha millorat notablement amb el canvi. No obstant això, els ingressos encara no han millorat en excés. “Hi ha més gent, però molta de pas. Només és el primer dia i encara és una incógnita si pujarem els beneficis”.

El que sí que consideren els venedors és que ara els vianants poden visualitzar millor on se situa el mercat. “Ens veuen des de la carretera i des de les cases. La gent s’acosta i, potser no poden o volen comprar, però ja saben que som allà”, admeten. Els compradors habituals, però, veuen el canvi d’ubicació com a anecdòtic: “crec que continuarem venint a comprar els mateixos. Va qui vol anar-hi i no depèn tant del lloc”. A més, consideren que “han deixat morir l’anterior zona” perquè “no hi anaven ni la meitat de les parades que hi ha ara”.

/David Chao