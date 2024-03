Primers passos per recuperar el molí d’en Mornau

Un dels edificis més singulars de la llera del riu Ripoll, el molí d’en Mornau, per sobre del pont de Castellar, fa anys que està abandonat i pateix les conseqüències del vandalisme i el pas del temps. L’immoble data del s. XVIII i va ser un molí paperer, tot i que al llarg de la seva vida útil va tenir altres usos, com el draper i, finalment, va ser una indústria tèxtil. Actualment, la propietat –la família Martí– i l’Ajuntament, tenen converses en marxa per recuperar l’edifici, catalogat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), una consideració que només tenen cinc edificis de Sabadell, tots ells, a part, tenen el màxim grau de protecció patrimonial, per la qual cosa qualsevol intervenció que s’hi faci ha de comptar amb el vistiplau municipal. “S’està treballant de manera coordinada amb l’Ajuntament amb el propòsit d’avançar en el projecte de rehabilitació del molí”, expliquen fonts de la propietat. Fonts municipals comparteixen que “s’estan realitzant les actuacions prèvies per determinar les actuacions que ha de realitzar la propietat”.

Col·laboració de les dues parts

Es busca la col·laboració de les dues parts per poder tirar endavant una rehabilitació de tal magnitud i definir-ne els futurs usos, sempre “de manera sostenible per a totes les parts i respectuosa amb la identitat arquitectònica del lloc”. L’arquitecte sabadellenc Manel Larrosa ja apuntava al D.S. mesos enrere que “no hi veig futur si no és amb una solució d’accessibilitat”, i reclama la construcció d’un ascensor o algun altre mecanisme d’accés vertical del riu a Can Deu o la Plana del Pintor que faciliti l’accés dels veïns en aquesta zona. El sabadellenc defensa el potencial del molí, que podria combinar diferents activitats com la industrial, de serveis i oficines, i considera que “els propietaris i l’Ajuntament haurien de poder fer una aliança de gestió més intel·ligent”, de forma més activa.

Des de finals de 2022, part de la teulada està esfondrada i, des de fa diversos anys, l’estructura de l’edifici, deteriorada. L’Entesa per Sabadell, per la seva banda, denuncia que l’edifici “tot i gaudir de la màxima protecció es troba en un procés de degradació fins al punt de trobar-se en un estat de semi ruïna a causa de la manca de manteniment des de fa anys per part de la propietat”.

Rehabilitació costosa

Una rehabilitació i adequació d’aquestes característiques reclama un pressupost de diversos milions d’euros, tenint en compte exemples que s’estan executant actualment. La rehabilitació del conjunt fabril de Sallarès Deu -que ocupa una illa del barri de Gràcia- està pressupostada en 5 milions d’euros. La rehabilitació de la nau est del vapor Pissit –façana, tancaments i teulada, a grans trets– ha costat aproximadament un milió d’euros.

I el molí d’en Mornau no és un cas aïllat al riu Ripoll, ja que també es troben en estat d’abandonament el molí d’en Torrella i el Xic, per exemple.