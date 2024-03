Kaitlin Quevedo, brillant guanyadora del primer Open Lexus internacional del C.T. Sabadell

De manera inapel·lable. La jugadora encara júnior Kaitlin Quevedo, d’origen americà i nacionalitzada espanyola, ha inscrit el seu nom com la primera guanyadora de l’Open Lexus internacional del Club de Tennis Sabadell després de superar amb gran autoritat a la sueca Cajisa Wilda Hennemann en dos sets, 6-0 i 6-4.

La pista central de l’entitat sabadellenca, amb un bon ambient, ha viscut una autèntica exhibició de Quevedo. Ha demostrat ser un portent físic i en el primer set s’ha convertit en un tsunami que ha passat per sobre de Hennemann, incapaç de respondre. El contundent 6-0 ho deixava prou clar.

En el segon set, la jugadora sueca ha aconseguit igualar una mica el joc, aprofitant que Kaitlin també ha comès més errades no forçades. De totes maneres, mai ha fet la sensació que podia remuntar i s’ha confirmat la victòria de la jove jugadora espanyola per 6-4. La primera campiona de l’Open Lexus sabadellenc s’emporta 2.116 euros i el reconeixement de la seva gran progressió (va començar el torneig en el lloc 736 del rànquing). Per la seva part, Hennemann ha fet un excel·lent torneig fins que s’ha trobat un rival gairebé inabastable. El premi econòmic per a ella han estat 1.322 euros.

L’acte de lliurament de premis ha tingut la presència del president del Club de Tennis Sabadell, August Serra; els representants del principal espònsor, Lexus, i els altres patrocinadors com Anubis, Neteges Muñoz, Greencourt i representació de l’Ajuntament amb la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, i de Projecció de la ciutat i Turisme, Katia Botta, i de la Federació Catalana amb Óscar Mas. La foto conjunta amb els aplegapilotes ha posat la culminació a una primera edició d’altíssim nivell i que té garantida la seva continuïtat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO