FOTOS | Els viatges de Joan Maria Rubió amb una càmera a la maleta

A partir d’ara, les parets del bar de l’Acadèmia tindran finestres a racons i emocions. El Càmera Club Sabadell ha iniciat una ronda d’exposicions temporals a l’entitat amb una mostra de 30 fotografies de Joan Maria Rubió, soci de l’entitat des de fa 52 anys.

Les fotografies de Rubió ens traslladen a diferents països i èpoques. Sempre amb una càmera penjada, el sabadellenc és un viatger que captura l’essència dels llocs que visita.

En l’exposició, que com mínim es podrà veure fins a finals d’abril, hi ha fotografies de països llunyans com Namíbia o Madagascar, però també propers, com Sitges i Balsareny. Aquí en teniu una mostra.