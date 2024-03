Recorda! Toca canviar l’hora dels rellotges

Ha arribat el cap de setmana. La matinada de dissabte a diumenge tocarà actualitzar els rellotges -aquells que no ho facin de forma automàtica- per instal·lar-nos en l’horari d’estiu. Serà, com és habitual, a les 2 de la nit, quan s’avançarà una hora el rellotge, passant a ser les 3.

Tal com es diu habitualment de forma col·loquial, aquest cap de setmana “dormirem una hora menys”. Això sí, recordeu actualitzar el despertador!

Amb tot, però, el canvi té també una altra repercussió: a partir del diumenge, es farà fosc una hora més tard. De fet, ja hem entrat en aquell període de l’any en què cada dia guanyem minuts de llum al vespre, ja que el sol es pon més tard. Per contra, també sortirà una hora després del que ho fa ara.